ua en ru
Нд, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: свіжі дані ПФУ

Україна, Неділя 14 січня 2024 08:05
UA EN RU
Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: свіжі дані ПФУ Фото: працюючі пенсіонери отримують в середньому 5 660 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2024 року в Україні було 10,5 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 385,25 гривень, у працюючих пенсіонерів 5 661,05 гривень.

За 2023 рік середня виплата працюючих пенсіонерам зросла на 17% (на 823,48 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

  • за віком - 73,27%
  • по інвалідності - 14,63%
  • у разі втрати годувальника - 6,26%
  • за вислугу років - 5,24%
  • соціальні пенсії - 0,56%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.

Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: свіжі дані ПФУ

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив 5,1%.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 249 гривень. Далі йдуть Рівненська (6 790 гривень), Донецька (6 622 гривні), Луганська (6 334 гривні) та Житомирська (5 924 гривні) області.

Читайте РБК-Україна в Google News
пенсії в Україні Пенсионный фонд Украины
NEWS
"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо
"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту