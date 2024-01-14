Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: свіжі дані ПФУ

Станом на 1 січня 2024 року в Україні було 10,5 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 385,25 гривень, у працюючих пенсіонерів 5 661,05 гривень.

За 2023 рік середня виплата працюючих пенсіонерам зросла на 17% (на 823,48 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком - 73,27%

по інвалідності - 14,63%

у разі втрати годувальника - 6,26%

за вислугу років - 5,24%

соціальні пенсії - 0,56%

довічне утримання суддів - 0,04%.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив 5,1%.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 249 гривень. Далі йдуть Рівненська (6 790 гривень), Донецька (6 622 гривні), Луганська (6 334 гривні) та Житомирська (5 924 гривні) області.