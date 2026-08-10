Скільки ударних дронів Росія планує виробити у серпні: дані ГУР

Протягом серпня російський воєнно-промисловий комплекс планує виробити 11 тисяч ударних безпілотників.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР".
Як пояснив Скібіцький, цього місяця ворог сконцентрується на виробництві таких дронів:
За його словами, минулого місяця росіяни частково знизили інтенсивність ударів безпілотниками та зменшили обсяги їхнього виробництва.
Це сталося тому, що противник переналаштовує виробництво з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5".
Важливо розуміти, що під час однієї з нещодавніх атак 50% безпілотників були турбореактивними. Саме тому Україні наразі потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мала ППО.
"Якщо говорити про "Герань-4" та "Герань-5", у них є проблема з турбореактивними двигунами: вони намагаються виробити власні. Наразі вони повністю залежать від Китаю в постачанні таких двигунів, і вони дорогі - кожен коштує близько 35-40 тисяч доларів", - пояснив Скібіцький.
До речі, у ГУР розкрили, скільки крилатих ракет та балістики наразі виробляє Росія.
Окрім того, стало відомо, чому ворог неочікувано призупинив виробництво "Кинжалів".
Також дізнайтеся, за скільки місяців РФ виконала річний план з виробництва "Цирконів" та "Оніксів".