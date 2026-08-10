Скільки ударних дронів Росія планує виробити у серпні: дані ГУР

Як пояснив Скібіцький, цього місяця ворог сконцентрується на виробництві таких дронів:

"Герань-1";

"Герань-2";

"Герань-3";

"Герань-4";

"Герань-5";

"Гарпія";

"Гербера";

"Гербера-камікадзе";

"Гербера сікер".

За його словами, минулого місяця росіяни частково знизили інтенсивність ударів безпілотниками та зменшили обсяги їхнього виробництва.

Це сталося тому, що противник переналаштовує виробництво з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5".

Важливо розуміти, що під час однієї з нещодавніх атак 50% безпілотників були турбореактивними. Саме тому Україні наразі потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мала ППО.

"Якщо говорити про "Герань-4" та "Герань-5", у них є проблема з турбореактивними двигунами: вони намагаються виробити власні. Наразі вони повністю залежать від Китаю в постачанні таких двигунів, і вони дорогі - кожен коштує близько 35-40 тисяч доларів", - пояснив Скібіцький.