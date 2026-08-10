UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Скільки ударних дронів Росія планує виробити у серпні: дані ГУР

09:53 10.08.2026 Пн
2 хв
Наразі у ворога є серйозна проблема з "Герань-4" та "Герань-5"
aimg Уляна Безпалько aimg Юлія Капітонова
Фото: Росія постійно застосовує нові підходи під час атак дронів (ілюстративне)

Протягом серпня російський воєнно-промисловий комплекс планує виробити 11 тисяч ударних безпілотників.

Як пояснив Скібіцький, цього місяця ворог сконцентрується на виробництві таких дронів:

  • "Герань-1";
  • "Герань-2";
  • "Герань-3";
  • "Герань-4";
  • "Герань-5";
  • "Гарпія";
  • "Гербера";
  • "Гербера-камікадзе";
  • "Гербера сікер".

За його словами, минулого місяця росіяни частково знизили інтенсивність ударів безпілотниками та зменшили обсяги їхнього виробництва.

Це сталося тому, що противник переналаштовує виробництво з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5".

Важливо розуміти, що під час однієї з нещодавніх атак 50% безпілотників були турбореактивними. Саме тому Україні наразі потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мала ППО.

"Якщо говорити про "Герань-4" та "Герань-5", у них є проблема з турбореактивними двигунами: вони намагаються виробити власні. Наразі вони повністю залежать від Китаю в постачанні таких двигунів, і вони дорогі - кожен коштує близько 35-40 тисяч доларів", - пояснив Скібіцький.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГУРВійна Росії проти УкраїниДрониАтака дронів