Сколько ударных дронов Россия планирует произвести в августе: данные ГУР

Как объяснил Скибицкий, в этом месяце враг сконцентрируется на производстве таких дронов:

"Герань-1";

"Герань-2";

"Герань-3";

"Герань-4";

"Герань-5";

"Гарпия";

"Герберо";

"Герберо-камикаде";

"Гербера сикер".

По его словам, в прошлом месяце россияне частично снизили интенсивность ударов беспилотниками, а также объемы их производства.

Это произошло потому, что противник перенастраивает производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5".

Важно понимать, что во время одной из недавних атак 50% беспилотников были турбореактивными. Именно поэтому Украине нужны другие перехватчики с соответствующей скоростью или малая ПВО.

"Если говорить о "Геране-4" и "Геране-5", у них есть проблема с турбореактивными двигателями: они пытаются создать собственные. Сейчас они полностью зависят от Китая в поставках таких двигателей, и они дорогие - каждый стоит около 35-40 тысяч долларов", - объяснил Скибицкий.