Сколько ударных дронов Россия планирует произвести в августе: данные ГУР

В августе российский военно-промышленный комплекс планирует произвести 11 тысяч ударных беспилотников.
Об этом идет речь в материале РБК-Украина "РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР".
Как объяснил Скибицкий, в этом месяце враг сконцентрируется на производстве таких дронов:
По его словам, в прошлом месяце россияне частично снизили интенсивность ударов беспилотниками, а также объемы их производства.
Это произошло потому, что противник перенастраивает производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5".
Важно понимать, что во время одной из недавних атак 50% беспилотников были турбореактивными. Именно поэтому Украине нужны другие перехватчики с соответствующей скоростью или малая ПВО.
"Если говорить о "Геране-4" и "Геране-5", у них есть проблема с турбореактивными двигателями: они пытаются создать собственные. Сейчас они полностью зависят от Китая в поставках таких двигателей, и они дорогие - каждый стоит около 35-40 тысяч долларов", - объяснил Скибицкий.
Кстати, в ГУР раскрыли, сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит Россия.
Кроме того, стало известно, почему враг неожиданно приостановил производство "Кинжалов".
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