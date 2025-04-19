Скільки триватиме комендантська година на Великдень 2025. Деталі за регіонами

У Великодню ніч 2025 року в більшості областей України діятиме звична комендантська година. Водночас у кількох регіонах її тривалість скоротили, щоб віряни могли відвідати святкові богослужіння.
РБК-Україна розповідає, скільки триватиме комендантська година у різних регіонах на Великдень.
У Хмельницькій області на Великдень комендантська година триватиме лише з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення ухвалено Радою оборони області. Також посилено заходи безпеки: збільшено кількість патрулів, проведено інструктажі для духовенства, забезпечено доступ до укриттів.
У Кіровоградській області обмеження діятимуть з 00:00 до 04:00, замість звичних 23:00 - 05:00. Заплановані перевірки укриттів та інформування населення щодо дій під час повітряної тривоги.
У багатьох регіонах влада вирішила не змінювати тривалість комендантської години, щоб зберегти безпеку в умовах воєнного стану:
Повний перелік комендантської години по регіонах:
Окремі громади мають локальні зміни:
Єдиним регіоном, де обмежень на пересування вночі немає, залишається Закарпатська область з обласним центром в Ужгороді.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що у 2025 році Великдень припадає на 20 квітня. Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко наголошує на важливості духовної підготовки до Великодня. Він підкреслює, що головне - це не освячення паски, а очищення душі через сповідь і причастя. Священнослужитель закликає вірян зосередитися на молитві, роздумах про жертву Христа та участі в богослужіннях, особливо під час Страсного тижня. Також він пояснює, чому Великдень святкують за старим стилем, незважаючи на перехід церкви на новоюліанський календар.
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