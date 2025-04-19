Скільки триватиме комендантська година на Великдень 2025. Деталі за регіонами

Де скоротили комендантську годину

У Хмельницькій області на Великдень комендантська година триватиме лише з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення ухвалено Радою оборони області. Також посилено заходи безпеки: збільшено кількість патрулів, проведено інструктажі для духовенства, забезпечено доступ до укриттів.

У Кіровоградській області обмеження діятимуть з 00:00 до 04:00, замість звичних 23:00 - 05:00. Заплановані перевірки укриттів та інформування населення щодо дій під час повітряної тривоги.

Тривалість комендантської години на Великдень у різних регіонах

У багатьох регіонах влада вирішила не змінювати тривалість комендантської години, щоб зберегти безпеку в умовах воєнного стану:

Івано-Франківська область - з 00:00 до 05:00, масові заходи скасовані;

Волинська область - з 00:00 до 05:00;

Київська область та столиця - з 00:00 до 05:00, богослужіння рекомендують проводити онлайн;

Херсонська область - з 21:00 до 05:00, заборонені нічні служби, освячення кошиків та відвідування кладовищ (виняток - поховання);

Рівненська область - з 00:00 до 05:00, богослужіння транслюватимуть онлайн;

Запоріжжя та область - нічні служби скасовано, освячення кошиків відбудеться у суботу й неділю, Пасха транслюватиметься онлайн;

Сумська область - з 23:00 до 05:00, у святкові дні будуть запроваджені посилені заходи безпеки.

Повний перелік комендантської години по регіонах:

Черкаська область - 00:00 - 04:00;

Чернігівська область - 00:00 - 04:00;

Чернівецька область - 00:00 - 04:00;

Полтавська область - 00:00 - 04:00;

Кіровоградська область - 00:00 - 04:00;

Дніпропетровська область - 00:00 - 05:00;

Київ та Київська область - 00:00 - 05:00;

Львівська область - 00:00 - 05:00;

Миколаївська область - 00:00 - 05:00;

Одеська область - 00:00 - 05:00;

Рівненська область - 00:00 - 05:00;

Тернопільська область - 00:00 - 05:00;

Вінницька область - 00:00 - 05:00;

Волинська область - 00:00 - 05:00;

Житомирська область - 00:00 - 05:00;

Івано-Франківська область - 00:00 - 05:00;

Сумська область - 23:00 - 05:00;

Харківська область - 23:00 - 05:00;

Донецька область - 21:00 - 05:00;

Луганська область - 21:00 - 05:00;

Запорізька область - 21:00 - 05:00.

Окремі громади мають локальні зміни:

Нікопольський район Дніпропетровщини - 23:00 - 04:00;

Синельникове - 22:00 - 05:00;

Очаківська громада на Миколаївщині - 23:00 - 05:00.

Єдиним регіоном, де обмежень на пересування вночі немає, залишається Закарпатська область з обласним центром в Ужгороді.