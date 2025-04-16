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Паска не головне. Як підготуватись до Великодня, щоб максимально духовно його прожити

Середа 16 квітня 2025 10:45
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Паска не головне. Як підготуватись до Великодня, щоб максимально духовно його прожити Як духовно підготуватись до свята (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Великдень - найважливіше християнське свято, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа. Це не лише радість від перемоги життя над смертю, а й нагадування про силу віри та надію на відродження.

РБК-Україна в інтерв'ю розпитало митрополита Переяславського і Вишневського Олександра Драбинка про те, як вірянам правильно підготуватись до Великодня, щоб максимально духовно його відзначити.

Як підготуватись до свята, щоб духовно його прожити

Митрополит наголошує, що до Великодня потрібно не лише дотримуватись посту, а й посповідатися й запричаститися.

"Важливо посповідатися перед святом Великодня і причаститися святих христових таїн, очистити нашу душу й освятити її. Оскільки освячення душі значно важливіше за освячення паски", - каже священослужитель.

Ще одним з етапів духовної підготовки до свята - згадування Ісуса та його жертву, яку він приніс заради людства.

"У Страсний тиждень, який ще називають Пасха страждань Христових, ми згадуємо останні дні Спасителя нашого Господа Ісуса Христа і його страждання, які завершаться у Гетсиманському саду і розп'яттям на Голгофі. І, звісно, Воскресінням, до якого ми всі й готуємося", - говорить Драбинко.

Чому Великдень святкують за старим стилем

У 2023 українська церква перейшла на новоюліанський календар. Тоді фіксовані свята змістились на 13 днів, втім, за словами митрополита, на сам цикл не вплинуло.

"Богослужбовий цикл як був, так він і звершується, але вже згідно з новоюліанським календарем. А Великдень, згідно з постановою Православної Церкви, відзначається зараз за старим стилем - по староюліанському календарю. Тобто Великдень і супутні до нього свята - це виокремлення", - пояснює священнослужитель.

Він також наголосив, що зараз ведуться розмови про те, аби святкувати Великдень із церквами західної традиції в один день, але коли і як це буде - не варто загадувати наперед.

Читайте також про те, навіщо на Великдень кошики окроплюють свяченою водою.

Раніше ми писали про те, чи можна їсти паску до Великодня та що символізує кожен продукт у святковому кошику.

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