Сколько продлится комендантский час на Пасху 2025. Детали по регионам

В Пасхальную ночь 2025 года в большинстве областей Украины будет действовать привычный комендантский час. В то же время в нескольких регионах его продолжительность сократили, чтобы верующие могли посетить праздничные богослужения.
РБК-Украина рассказывает, сколько продлится комендантский час в разных регионах на Пасху.
В Хмельницкой области на Пасху комендантский час продлится только с 00:00 до 03:00. Соответствующее решение принято Советом обороны области. Также усилены меры безопасности: увеличено количество патрулей, проведены инструктажи для духовенства, обеспечен доступ к укрытиям.
В Кировоградской области ограничения будут действовать с 00:00 до 04:00, вместо привычных 23:00 - 05:00. Запланированы проверки укрытий и информирование населения о действиях во время воздушной тревоги.
Во многих регионах власти решили не менять продолжительность комендантского часа, чтобы сохранить безопасность в условиях военного положения:
Полный перечень комендантского часа по регионам:
Отдельные общины имеют локальные изменения:
Единственным регионом, где ограничений на передвижение ночью нет, остается Закарпатская область с областным центром в Ужгороде.
Напомним, РБК-Украина ранее писало, что в 2025 году Пасха приходится на 20 апреля. Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко отмечает важность духовной подготовки к Пасхе. Он подчеркивает, что главное - это не освящение паски, а очищение души через исповедь и причастие. Священнослужитель призывает верующих сосредоточиться на молитве, размышлениях о жертве Христа и участии в богослужениях, особенно во время Страстной недели. Также он объясняет, почему Пасху празднуют по старому стилю, несмотря на переход церкви на новоюлианский календарь.
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