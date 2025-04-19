Сколько продлится комендантский час на Пасху 2025. Детали по регионам

Где сократили комендантский час

В Хмельницкой области на Пасху комендантский час продлится только с 00:00 до 03:00. Соответствующее решение принято Советом обороны области. Также усилены меры безопасности: увеличено количество патрулей, проведены инструктажи для духовенства, обеспечен доступ к укрытиям.

В Кировоградской области ограничения будут действовать с 00:00 до 04:00, вместо привычных 23:00 - 05:00. Запланированы проверки укрытий и информирование населения о действиях во время воздушной тревоги.

Продолжительность комендантского часа на Пасху в разных регионах

Во многих регионах власти решили не менять продолжительность комендантского часа, чтобы сохранить безопасность в условиях военного положения:

Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00, массовые мероприятия отменены;

Волынская область - с 00:00 до 05:00;

Киевская область и столица - с 00:00 до 05:00, богослужения рекомендуют проводить онлайн;

Херсонская область - с 21:00 до 05:00, запрещены ночные службы, освящение корзин и посещение кладбищ (исключение - погребение);

Ровенская область - с 00:00 до 05:00, богослужения будут транслировать онлайн;

Запорожье и область - ночные службы отменены, освящение корзин состоится в субботу и воскресенье, Пасха будет транслироваться онлайн;

Сумская область - с 23:00 до 05:00, в праздничные дни будут введены усиленные меры безопасности.

Полный перечень комендантского часа по регионам:

Черкасская область - 00:00 - 04:00;

Черниговская область - 00:00 - 04:00;

Черновицкая область - 00:00 - 04:00;

Полтавская область - 00:00 - 04:00;

Кировоградская область - 00:00 - 04:00;

Днепропетровская область - 00:00 - 05:00;

Киев и Киевская область - 00:00 - 05:00;

Львовская область - 00:00 - 05:00;

Николаевская область - 00:00 - 05:00;

Одесская область - 00:00 - 05:00;

Ровенская область - 00:00 - 05:00;

Тернопольская область - 00:00 - 05:00;

Винницкая область - 00:00 - 05:00;

Волынская область - 00:00 - 05:00;

Житомирская область - 00:00 - 05:00;

Ивано-Франковская область - 00:00 - 05:00;

Сумская область - 23:00 - 05:00;

Харьковская область - 23:00 - 05:00;

Донецкая область - 21:00 - 05:00;

Луганская область - 21:00 - 05:00;

Запорожская область - 21:00 - 05:00.

Отдельные общины имеют локальные изменения:

Никопольский район Днепропетровской области - 23:00 - 04:00;

Синельниково - 22:00 - 05:00;

Очаковская громада на Николаевской области - 23:00 - 05:00.

Единственным регионом, где ограничений на передвижение ночью нет, остается Закарпатская область с областным центром в Ужгороде.