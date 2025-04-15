В Україні триває Страсний тиждень: що означають ці дні для християн і чому вони важливі
У християн східного обряду розпочався Страсний тиждень - особливий період перед Великоднем, коли віряни згадують останні дні земного життя Ісуса Христа.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Православної Церкви України (ПЦУ).
Тиждень перед Великоднем є дуже важливим для вірян. Це час глибоких духовних переживань, посту та молитви.
Страсна седмиця починається спогадом про Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя) й охоплює шість днів - від Великого понеділка до Великої суботи. Кожен із них має особливе значення та згадує важливі євангельські події: Тайну вечерю, зраду Юди, молитву у Гефсиманському саду, суд Пилата, Хресну дорогу, розп’яття та поховання.
У ці дні звершуються особливі богослужіння, які не повторюються протягом року. Саме через них християни ніби духовно проходять разом з Христом його шлях страждань - "страстей" (з церковнослов’янської - "страждання"), щоб згодом усвідомити силу Воскресіння.
Страсний тиждень нагадує: духовної перемоги без жертовності не буває. Христос показав приклад - перемога над злом завжди пов’язана з боротьбою, вірою і жертовною любов’ю.
Великдень-2025 в Україні
Нагадаємо, у 2025 році Великдень відзначатиметься 20 квітня. Згідно із законом, у мирний час, якщо святковий день припадає на вихідний, то наступний день має бути вихідним.
Отже, за звичних умов українці мали б додатковий відпочинок у понеділок, 21 квітня. Втім, через воєнний стан ця норма наразі не застосовується - її скасували ще у 2022 році. Тож у 2025-му додаткового вихідного після Великодня не буде.
Ми також розповідали про те, що цьогоріч варто покласти у Великодній кошик. Серед них: паска, крашанки, м'ясні та молочні вироби, сіль, хрін, червоне вино та свічка. Також зазначено, що не рекомендується класти до кошика алкогольні напої (окрім червоного вина), кров'яну ковбасу, гроші, коштовності та інші матеріальні цінності.
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