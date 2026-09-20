Скільки треба грошей, щоб купити квартиру по "єОселі": перші внески у різних містах

За програмою "єОселя" найбільшим бар'єром для купівлі житла залишається не щомісячний платіж, а перший внесок. Для найдешевшої однокімнатної квартири в різних містах України потрібно накопичити від 165 тис. до 636 тис. грн.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Медіанний перший внесок на найдешевшу однокімнатну квартиру за програмою "єОселя" коливається від 165 тис. грн у Запоріжжі до 636 тис. грн у Львові.
Найвищі суми першого внеску зафіксовані у західних містах та Вінниці.
Сума першого внеску:
Для порівняння, медіанна вартість найдешевшої квартири, що підпадає під критерії "єОселі", у Львові становить 3,2 млн грн, в Ужгороді - також 3,2 млн грн, а у Вінниці - 3 млн грн.
У столиці для купівлі найдешевшої однокімнатної квартири потрібно мати 386 тис. грн першого внеску. Медіанна ціна такого житла становить 1,9 млн грн.
За розрахунками ЛУН та Work.ua, щомісячний платіж у Києві становить близько 12 тис. грн, що дорівнює приблизно 32% середньої зарплати.
Найменше коштів потрібно накопичити у прифронтових містах, де вартість житла залишається найнижчою.
Сума першого внеску:
У Запоріжжі медіанна ціна квартири становить 825 тис. грн, а щомісячний платіж за "єОселею" - близько 5,1 тис. грн.
ЛУН також порахував, скільки часу потрібно накопичувати на перший внесок, якщо відкладати всю середню зарплату. Картина суттєво відрізняється між містами.
Час на перший внесок:
Водночас у Херсоні, Чернівцях, Донецькій і Луганській областях розрахунки не проводили через недостатню кількість пропозицій на ринку або відсутність релевантних даних.
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