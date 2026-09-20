Скільки треба грошей, щоб купити квартиру по "єОселі": перші внески у різних містах

Де потрібен найбільший перший внесок

Медіанний перший внесок на найдешевшу однокімнатну квартиру за програмою "єОселя" коливається від 165 тис. грн у Запоріжжі до 636 тис. грн у Львові.

Найвищі суми першого внеску зафіксовані у західних містах та Вінниці.

Сума першого внеску:

Львів - 636 тис. грн

Ужгород - 633 тис. грн

Вінниця - 602 тис. грн

Рівне - 520 тис. грн

Тернопіль - 467 тис. грн

Для порівняння, медіанна вартість найдешевшої квартири, що підпадає під критерії "єОселі", у Львові становить 3,2 млн грн, в Ужгороді - також 3,2 млн грн, а у Вінниці - 3 млн грн.

Київ: майже 400 тисяч на старті

У столиці для купівлі найдешевшої однокімнатної квартири потрібно мати 386 тис. грн першого внеску. Медіанна ціна такого житла становить 1,9 млн грн.

За розрахунками ЛУН та Work.ua, щомісячний платіж у Києві становить близько 12 тис. грн, що дорівнює приблизно 32% середньої зарплати.

Вартість квартир та сума першого внеску у різних містах за програмою "єОселя" (скриншот)

Де найнижчий поріг входу

Найменше коштів потрібно накопичити у прифронтових містах, де вартість житла залишається найнижчою.

Сума першого внеску:

Запоріжжя - 165 тис. грн

Миколаїв - 182 тис. грн

Суми - 216 тис. грн

Харків - 230 тис. грн

Чернігів - 285 тис. грн

У Запоріжжі медіанна ціна квартири становить 825 тис. грн, а щомісячний платіж за "єОселею" - близько 5,1 тис. грн.

Скільки доведеться відкладати

ЛУН також порахував, скільки часу потрібно накопичувати на перший внесок, якщо відкладати всю середню зарплату. Картина суттєво відрізняється між містами.

Час на перший внесок:

Вінниця - 1 рік 10 місяців

Львів - 1 рік 8 місяців

Рівне - 1 рік 7 місяців

Київ - 1 місяць

Харків - 9 місяців

Запоріжжя - 7 місяців

Водночас у Херсоні, Чернівцях, Донецькій і Луганській областях розрахунки не проводили через недостатню кількість пропозицій на ринку або відсутність релевантних даних.