Сколько нужно денег, чтобы купить квартиру по "єОселі": первые взносы в разных городах

По программе "єОселя" самым большим барьером для покупки жилья остается не ежемесячный платеж, а первый взнос. Для самой дешевой однокомнатной квартиры в разных городах Украины нужно накопить от 165 тыс. до 636 тыс. грн.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Медианный первый взнос на самую дешевую однокомнатную квартиру по программе "єОселя" колеблется от 165 тыс. грн в Запорожье до 636 тыс. грн во Львове.
Самые высокие суммы первого взноса зафиксированы в западных городах и Виннице.
Сумма первого взноса:
Для сравнения, медианная стоимость самой дешевой квартиры, подпадающей под критерии "єОселя", во Львове составляет 3,2 млн грн, в Ужгороде - также 3,2 млн грн, а в Виннице - 3 млн грн.
В столице для покупки дешевой однокомнатной квартиры нужно иметь 386 тыс. грн первого взноса. Медианная цена такого жилья составляет 1,9 млн. грн.
По расчетам ЛУН и Work.ua, ежемесячный платеж в Киеве составляет около 12 тыс. грн, что составляет примерно 32% средней зарплаты.
Меньше всего средств нужно накопить в прифронтовых городах, где стоимость жилья остается самой низкой.
Сумма первого взноса:
В Запорожье медианная цена квартиры составляет 825 тыс. грн, а ежемесячный платеж по "єОселі" - около 5,1 тыс. грн.
ЛУН также подсчитал, сколько времени нужно накапливать на первый взнос, если откладывать всю среднюю зарплату. Картина существенно отличается между городами.
Время на первый взнос:
В то же время в Херсоне, Черновцах, Донецкой и Луганской областях расчеты не проводились из-за недостаточного количества предложений на рынке или отсутствия релевантных данных.
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