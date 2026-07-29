Бар'єри для "єОселі" та інвестиції в паї: чому українці шукають альтернативу квартирі

Попри успіхи державної програми "єОселя", класична іпотека поки не здатна масово розв’язати житлову проблему в Україні через суворі вимоги банків та ризики первинного ринку. У відповідь девелопери пропонують нові моделі інвестування нерухомості за допомогою паїв та апарт-готелів.

Чому купівля власної квартири залишається недоступною та куди вигідно вкладати гроші – у матеріалі РБК-Україна .

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Недостатні обсяги іпотеки: для покриття попиту потрібно видавати 100 тисяч на рік.

для покриття попиту потрібно видавати 100 тисяч на рік. Розширення площі: "Укрфінжитло" готує збільшення максимальної площі житла з 52,5 кв. м до 73 кв. м для сімей з двох або трьох осіб.

готує збільшення максимальної площі житла з 52,5 кв. м до 73 кв. м для сімей з двох або трьох осіб. Причини відмов в іпотеці: брак офіційного доходу, високе боргове навантаження та прострочення в минулому.

брак офіційного доходу, високе боргове навантаження та прострочення в минулому. Альтернатива для інвесторів: популярності набуває пайове інвестування в апарт-готелі.

Обмеження "єОселі"

Нині ринкова ставка комерційної іпотеки тримається на рівні 15–18% річних. Натомість державна програма "єОселя" пропонує пільгову ставку 3% для окремих категорій (військових, медиків, педагогів, науковців) та базову 7% для інших громадян.

За весь час роботи "єОселя" програмою скористалися близько 27 тисяч українців. Крім того, за видачею кредитів програма перевищила найкращий довоєнний результат банківської системи приблизно на 65%, розповів РБК-Україна голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер.

Незважаючи на такі показники, для масової допомоги українцям цього недостатньо, зауважує він. Для вирішення цієї проблеми потрібно виходити на показник у 100 тисяч кредитів на рік

Для цього, додає Євген Мецгер, в "Укрфінжитло" запровадили зміни. Тепер ВПО можуть купувати квартири на вторинному ринку віком до 20 років. Крім того, готується збільшення максимальної площі житла з 52,5 кв. м до 73 кв. м для сімей з двох або трьох осіб.

Втім, для отримання державної іпотеки позичальнику потрібно пройти детальну банківську перевірку.

Як вказує перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва у коментарі РБК-Україна, найчастіше відмови пов’язані із сукупністю факторів: недостатній офіційно підтверджений дохід, високе кредитне навантаження та прострочення в минулому.

Альтернативні моделі інвестування

Хоча класична нерухомість залишається базовим і затребуваним продуктом, великий потенціал для розвитку має сегмент апарт-готелів та сервісних апартаментів, пояснюють РБК-Україна співзасновники LEV Development Василь Левицький та Олександр Островський.

Їхньою головною перевагою, зазначають вони, є можливість інвестувати невеликими паями. Що може бути психологічно та фінансово комфортніше для дрібних інвесторів, адже вартість окремої квартири під ключ стартує від 45–60 тисяч доларів.

Проте інвесторам варто звертати увагу на юридичні нюанси інвестиційних фондів.

Керуючий АБ "Лотиш і Партнери" Андрій Лотиш пояснює, що у законопроєкті №13246 "Про інвестиційні фонди" учасник інвестиційного фонду є власником інвестиційних сертифікатів, тоді як нерухомість входить до складу активів самого фонду. Тому людина, яка інвестувала у фонд, не стає автоматично власником конкретного об’єкта житлової чи комерційної нерухомості.