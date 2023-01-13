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Скільки танків Leopard хоче отримати Україна: відповідь Кулеби

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard. Вже п’ять країн готові передати Збройним силам України ці танки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову з журналістом Вадимом Карп'яком, опублікованій в Instagram.

"Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів". Це для початку. Чому "Леопард"? Бо це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є в багатьох європейських арміях. Тому можна там трішки взяти, тут трішки взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні задачі, і наша амбітна задача - в рамках танкової коаліції зібрати бригаду", – заявив він.

Міністр додав, що чекають на остаточне рішення про постачання танків від Німеччини.

"Я знаю ще принаймні 3 країни (крім Польщі та Фінляндії - ред.), які готові це зробити, але поки не говорять, бо чекають підтримки Німеччини. Тому маємо вже 5 країн, які готові передавати, але чекають на остаточне вирішення питань з Німеччиною", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати Україну танки Leopard 2.

ЗСУ отримають важкі французькі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називають легкими танками. Очікується, що вони можуть посилити бойовий потенціал української армії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

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