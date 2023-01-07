Чи передасть Польща танки Leopard 2 Україні: відповідь прем'єра
Польща не планує сама передавати танки Leopard 2 Україні, але домовляється про коаліцію для постачань.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.pl, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Разом з президентом ми ведемо переговори, спрямовані на створення коаліції, яка передала б таку важку техніку", - відповів прем'єр на питання про можливу передачу Україні танків Leopard 2.
При цьому голова уряду підкреслив, що без такої коаліції, яка займеться поставками, його країна не планує передавати Україні німецькі танки.
Нагадаємо, вчора, 6 січня, The Wall Street Journal писало, що Польща розглядає запит України щодо передачі танків Leopard 2.
Також ми писали, що, за словами посла України в Німеччині Олексія Макєєва, передача Німеччиною БМП Marder може стати відправною точкою у постачанні танків Leopard для України.
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