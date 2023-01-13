Сколько танков Leopard хочет получить Украина: ответ Кулебы

"Наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача - в рамках танковой коалиции собрать бригаду", - заявил он.

Министр добавил, что ждут окончательного решения о поставке танков от Германии.

"Я знаю еще по крайней мере 3 страны (кроме Польши и Финляндии - ред.), которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии. Поэтому имеем уже 5 стран, которые готовы передавать, но ждут окончательного решения вопросов с Германией", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что Франция и Польша пытаются убедить Германию передать Украину танки Leopard 2.

ВСУ получат тяжелые французские бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют легкими танками. Ожидается, что они могут усилить боевой потенциал украинской армии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он вместе с Дудой ведет переговоры о создании коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.

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