Скільки страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 2025 році: дані ПФУ

У 2025 році тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, залежатиме від віку людини. Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", встановлено такі вимоги:

для осіб, які досягли 60 років, потрібно не менше 32 років страхового стажу

для осіб, які досягли 63 років, необхідно не менше 22 років стажу

для осіб, які досягли 65 років, достатньо 15 років стажу

Якщо особа досягла зазначеного віку у 2024 році, але звернулася за призначенням пенсії у 2025-му, потрібний страховий стаж становитиме: 31 рік (60 років), 21 рік (63 роки) та 15 років (65 років).

Водночас якщо людина не має достатнього страхового стажу для отримання пенсії, вона може продовжувати працювати, щоб накопичити необхідну кількість років стажу для призначення пенсії.