Пенсійний фонд запустив новий сервіс для перевірки пенсійних посвідчень: деталі

Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив на своєму вебпорталі електронних послуг новий сервіс – "Пошук пенсійного посвідчення". Він дозволить оперативно перевіряти дійсність цього документа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ПФУ.

Як зазначають у ПФУ, раніше перевірка пенсійного посвідчення потребувала подання офіційного запиту, що займало час. Наразі процес значно спростився і займає лише кілька хвилин. За допомогою сервісу посадові особи можуть за номером посвідчення перевірити його статус (чи воно чинне) та дату видачі. Така функція може бути корисною в різних ситуаціях, наприклад, під час перетину кордону або в інших випадках, коли необхідно підтвердити статус пенсіонера. Для використання сервісу потрібно: зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

обрати опцію "Пошук пенсійного посвідчення"

у відкритій формі вказати тип посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) і його номер Результати пошуку з’являються на екрані одразу після введення необхідних даних.