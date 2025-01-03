Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году: данные ПФУ

Право на пенсию по возрасту в Украине зависит от приобретенного страхового стажа. В 2025 году требования к стажу меняются в зависимости от возраста человека.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
В 2025 году продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, будет зависеть от возраста человека. В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", установлены следующие требования:
Если лицо достигло указанного возраста в 2024 году, но обратилось за назначением пенсии в 2025-м, необходимый страховой стаж составит: 31 год (60 лет), 21 год (63 года) и 15 лет (65 лет).
В то же время если человек не имеет достаточного страхового стажа для получения пенсии, он может продолжать работать, чтобы накопить необходимое количество лет стажа для назначения пенсии.
Ранее РБК-Украина рассказывало о новом сервисе для проверки пенсионных удостоверений. Теперь проверить действительность пенсионного удостоверения можно оперативно, без подачи официальных запросов. Как сообщают в ПФУ, сервис позволяет по номеру удостоверения выяснить его статус и дату выдачи. Это займет всего несколько минут. Функция будет полезной в ситуациях, когда необходимо подтвердить статус пенсионера, например, при пересечении границы.
Также мы писали, что ПФУ в 2024 году выделил 736,4 млрд гривен на пенсионные выплаты. Это на 9,6% (64,4 млрд гривен) больше по сравнению с прошлым годом. На жилищные субсидии и льготы направлено 39,4 млрд гривен, что на 12% превышает показатель 2023 года. На страховые выплаты предусмотрено 33,6 млрд гривен, из которых 19,9 млрд гривен - на оплату больничных.
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