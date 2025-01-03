Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году: данные ПФУ

В 2025 году продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, будет зависеть от возраста человека. В соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", установлены следующие требования:

для лиц, достигших 60 лет, нужно не менее 32 лет страхового стажа

для лиц, достигших 63 лет, необходимо не менее 22 лет стажа

для лиц, достигших 65 лет, достаточно 15 лет стажа

Если лицо достигло указанного возраста в 2024 году, но обратилось за назначением пенсии в 2025-м, необходимый страховой стаж составит: 31 год (60 лет), 21 год (63 года) и 15 лет (65 лет).

В то же время если человек не имеет достаточного страхового стажа для получения пенсии, он может продолжать работать, чтобы накопить необходимое количество лет стажа для назначения пенсии.