Як зросли виплати пенсій, субсидій та пільг в Україні за останній рік: дані ПФУ

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

За оперативними даними ПФУ, на виплату житлових субсидій та пільг спрямовано 39,4 млрд гривень. Це на 12% більше, ніж у 2023 році (35,2 млрд гривень.)

Крім того, на страхові виплати спрямовано 33,6 млрд гривень, в тому числі на оплату лікарняних - 19,9 млрд гривень.

"Фінансування пенсійних виплат у січні планується розпочати 2 січня", - йдеться в повідомленні.

Пенсії та пенсіонери в Україні

Нагадаємо, за останніми даними ПФУ, у листопаді 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,353 млн осіб. Це на 164 тисячі менше, ніж на початок року.

Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 852 гривні. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 4671 гривню або на 8,7%.

Річна інфляція в Україні у вересні 2024 року прискорилася до 8,6%. Тобто зростання реальних доходів пенсіонерів фактично зупинилося.

Інфляція прискорилася до 11,2% в листопаді і за очікуваннями буде вище 10% за підсумками 2024 року.

Пенсійна реформа

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про плани провести пенсійну реформу. Єдиним механізмом підвищення пенсій буде їх індексація.

Щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні два роки. По суті, це головний механізм підвищення пенсій уже зараз.