Скільки спортсменів виїхало за кордон і не повернулося додому

Пів тисячі спортсменів не повернулися

Національна збірна команда України налічує близько 10 тисяч осіб - спортсменів і тренерів, які мають право виїжджати на міжнародні змагання.

"За три з половиною роки великої війни близько 500 осіб протермінували своє перебування за кордоном. І це при тому, що відбулося десятки тисяч виїздів і повернень. Частина з тих, хто затримався, згодом повернулися", - зазначив Бідний.

Хто грає за кордоном

Частина українських спортсменів офіційно виступає за іноземні клуби у провідних міжнародних лігах. Вони мають законне право виїжджати, але продовжують грати за збірну України.

"Це нормальна світова практика. Вони піднімають український прапор на аренах по всьому світу", - пояснив міністр.

Загиблі спортсмени та добровольці

Бідний нагадав, що понад 600 українських атлетів загинули, захищаючи Україну, а ще понад 3 тисячі спортсменів з перших днів війни добровільно стали до лав Збройних сил.

"Коли говоримо про 500 тих, хто залишився, не забуваймо про тих, хто віддав життя. Це справжні герої українського спорту", - наголосив міністр.

Атлети як голос України у світі

Українські спортсмени активно доносять правду про війну міжнародній спільноті.

"Наші Олександр Усик, Ольга Харлан, Еліна Світоліна на кожній пресконференції говорять про війну, про злочини Росії. Це аудиторія, до якої політики часто не мають доступу. Вони борються не лише на аренах, а й у медіа-просторі", - підкреслив Бідний.