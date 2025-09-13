Янгол спорту. У пам’ять про Героя України Володимира Яворського провели турнір з регбі

У Києві вшанували пам’ять Героя України, розвідника та професійного регбіста Володимира "Камаза" Яворського. На стадіоні "Спартак", де він колись тренувався, відбувся турнір з регбі та показ документального фільму про його життя - спортивне й бойове. Яворський загинув на фронті торік, рятуючи побратима.

Турнір у пам'ять про спортсмена-воїна

Володимир "Камаз" Яворський був професійним регбістом, пройшов навчання у Великій Британії, тренувався в Ізраїлі. Отримав сертифікат тренера 1 рівня за програмою Світової федерації регбі, тренував дітей. Виступав за столичний клуб "Антарес".

Турнір пам'яті символічно провели до Дня фізкультури й спорту, який відзначають 13 вересня. Під час заходу відбулося два матчі - між дитячими командами та між дорослими. Усім учасникам вручили медалі. Хлопці з команди "Антарес" зізнаються, що за своє спортивне життя отримали чимало нагород, але ця - найважливіша.

"Це була дуже пряма і правдива людина. Коли треба було комусь допомогти, він допомагав, не зважаючи – це друг чи ні. Володимир пішов на фронт, бо не міг зробити інакше. Я поважаю його рішення. Сьогоднішній захід - це велика пам’ять про людину, яка нас захищала", - розповів головний тренер та засновник команди "Антарес" Віталій Роганов.

Історія "Камаза" увійшла у проєкт "Янголи спорту", який заснував Спортивний Комітет України задля вшанування пам’яті українських спортсменів та тренерів, які загинули на фронті.

У Києві пройшов турнір пам'яті про Володимира "Камаза" Яворського (фото: РБК-Україна)

У ритмі регбі

Володимир любив спорт змалку. З 10 років зайнявся регбі. Саме у спортивній команді отримав свій позивний "Камаз" - бо йшов напролом. У старших класах ходив на кіокушинкай - стиль карате.

"Володя багато тренувався з дитинства. Можна сказати, що я привчив його до спорту. Я - колишній офіцер, якось привіз йому костюм хімзахисту, який важив майже 17 кілограмів і він, будучи ще дитиною, бігав у ньому", - розповів дядько і хрещений батько "Камаза" Віктор Яворський.

У команді "Антрес" Володимира згадують як дуже веселого, справедливого і дисциплінованого юнака, який був відданий своїй справі - багато тренувався, навіть коли не було змагань.

За роки "Камаза" в команді, вона двічі ставала переможцем чемпіонату Києва з регбі-15, була володарем Суперкубка, вигравала чемпіонат України серед команд Вищої ліги. А у 2017 році стала володарем бронзових нагород вітчизняної Суперліги.

"Попри свій молодий вік "Камаз" уже думав про створення дитячої команди. Більшість із наших хлопців про це не замислювались. А в нього була ідея про виховання молодого покоління. На полі він міг зробити щось абсолютно несподіване. Одного разу під час поєдинку у дуже напружений момент він просто крикнув "помідор" - команда противника розгубилась і впустила м’яч. Завдяки цьому ми виграли", - згадує про колегу регбіст Олександр із "Антареса".

Володимир "Камаз" Яворський виступав за Київський клуб "Антарес (фото надане прес-службою спецпідрозділу ГУР "Артан")

На захисті Батьківщини

Володимир закінчив Київський військовий ліцей ім. І. Богуна. Потім здобув три вищі освіти – за спеціальностями "комп’ютерна інженерія", "фізична культура і спорт", "публічне управління та адміністрування". Два університети закінчив уже під час перебування на фронті.

Володимир став на захист Батьківщини одразу після початку повномасштабного вторгнення - спершу долучився до ДФТГ "Щит Василькова", а влітку 2022 року став розвідником у спецпідрозділі ГУР МО "Артан". Брав участь у боях під Бахмутом, Куп’янськом, рейдах у ворожий тил, брав у полон росіян. Двічі був поранений – у Бахмуті та Куп’янську.

"Камаз" мені врятував життя. На початку 2023-го у Бахмуті ми разом працювали на позиції - я був снайпером, він - коригувальником. Під час спостереження Володя побачив танк, який хотів по нас відпрацювати. Я тільки почув від нього "танчик", він мене відштовхнув і тоді - потужний "приліт", - розповідає військовослужбовець "Артану" побратим "Джура".

"Камаз" тоді отримав поранення, але після швидкої реабілітації повернувся до виконання бойових завдань.

"Камаз" пройшов Бахмутський та Куп'янський напрямки (фото надане прес-службою спецпідрозділу ГУР "Артан")

"Назавжди у наших серцях"

"Останній раз ми бачились у Ботанічному саду. Про війну я нічого його не розпитував, лише сказав: "Якщо щось треба, ти мені сам скажеш". Я не повірив у смерть Володимира. І досі не вірю", - розповів тренер.

Загинув "Камаз" 30 травня 2024 року у Часовому Ярі на Донеччині від осколкового поранення під час евакуації пораненого побратима.

"30 травня у мене День народження, ми мали його святкувати разом, як завжди. У той день мені подзвонив брат, який займається кадрами у нашому підрозділі, і повідомив про загибель "Камаза". Це був дуже важкий момент для мене", - розповів однокласник і побратим "Лютий".

Володимир "Камаз" Яворський загинув у віці 29 років (фото надане прес-службою спецпідрозділу ГУР "Артан")

Володимир "Камаз" Яворський - один з чотирьох воїнів спецпідрозділу ГУР "Артан", яким надали звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка". На момент загибелі йому було лише 29 років.

"Він не встиг одружитися, завести власних дітей. Але коли я його питала: "Вова, може вже досить воювати?" - відповідав: "У мене племінники, треба їх захищати", - розповіла для Книги пам’яті "Артану" мама Володимира Леся Іванівна.

Більше про життєвий, спортивний і бойовий шлях можна дізнатись із документального фільму-спогаду "І один в полі воїн. Герой України Володимир "Камаз" Яворський. Назавжди у наших серцях". Стрічку створила медіа-служба спецпідрозділу ГУР МО України "Артан".