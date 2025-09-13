ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Янгол спорту. У пам’ять про Героя України Володимира Яворського провели турнір з регбі

Субота 13 вересня 2025 15:07
UA EN RU
Янгол спорту. У пам’ять про Героя України Володимира Яворського провели турнір з регбі У Києві вшанували пам'ять Володимира "Камаза" Яворського (фото надала прес-служба "Артану")
Автор: Василина Копитко

У Києві вшанували пам’ять Героя України, розвідника та професійного регбіста Володимира "Камаза" Яворського. На стадіоні "Спартак", де він колись тренувався, відбувся турнір з регбі та показ документального фільму про його життя - спортивне й бойове. Яворський загинув на фронті торік, рятуючи побратима.

РБК-Україна розповідає про турнір пам'яті на честь Героя-спортсмена.

Турнір у пам'ять про спортсмена-воїна

Володимир "Камаз" Яворський був професійним регбістом, пройшов навчання у Великій Британії, тренувався в Ізраїлі. Отримав сертифікат тренера 1 рівня за програмою Світової федерації регбі, тренував дітей. Виступав за столичний клуб "Антарес".

Турнір пам'яті символічно провели до Дня фізкультури й спорту, який відзначають 13 вересня. Під час заходу відбулося два матчі - між дитячими командами та між дорослими. Усім учасникам вручили медалі. Хлопці з команди "Антарес" зізнаються, що за своє спортивне життя отримали чимало нагород, але ця - найважливіша.

"Це була дуже пряма і правдива людина. Коли треба було комусь допомогти, він допомагав, не зважаючи – це друг чи ні. Володимир пішов на фронт, бо не міг зробити інакше. Я поважаю його рішення. Сьогоднішній захід - це велика пам’ять про людину, яка нас захищала", - розповів головний тренер та засновник команди "Антарес" Віталій Роганов.

Історія "Камаза" увійшла у проєкт "Янголи спорту", який заснував Спортивний Комітет України задля вшанування пам’яті українських спортсменів та тренерів, які загинули на фронті.

У Києві пройшов турнір пам'яті про Володимира "Камаза" Яворського (фото: РБК-Україна)

У ритмі регбі

Володимир любив спорт змалку. З 10 років зайнявся регбі. Саме у спортивній команді отримав свій позивний "Камаз" - бо йшов напролом. У старших класах ходив на кіокушинкай - стиль карате.

"Володя багато тренувався з дитинства. Можна сказати, що я привчив його до спорту. Я - колишній офіцер, якось привіз йому костюм хімзахисту, який важив майже 17 кілограмів і він, будучи ще дитиною, бігав у ньому", - розповів дядько і хрещений батько "Камаза" Віктор Яворський.

У команді "Антрес" Володимира згадують як дуже веселого, справедливого і дисциплінованого юнака, який був відданий своїй справі - багато тренувався, навіть коли не було змагань.

За роки "Камаза" в команді, вона двічі ставала переможцем чемпіонату Києва з регбі-15, була володарем Суперкубка, вигравала чемпіонат України серед команд Вищої ліги. А у 2017 році стала володарем бронзових нагород вітчизняної Суперліги.

"Попри свій молодий вік "Камаз" уже думав про створення дитячої команди. Більшість із наших хлопців про це не замислювались. А в нього була ідея про виховання молодого покоління. На полі він міг зробити щось абсолютно несподіване. Одного разу під час поєдинку у дуже напружений момент він просто крикнув "помідор" - команда противника розгубилась і впустила м’яч. Завдяки цьому ми виграли", - згадує про колегу регбіст Олександр із "Антареса".

Янгол спорту. У пам’ять про Героя України Володимира Яворського провели турнір з регбіВолодимир "Камаз" Яворський виступав за Київський клуб "Антарес (фото надане прес-службою спецпідрозділу ГУР "Артан")

На захисті Батьківщини

Володимир закінчив Київський військовий ліцей ім. І. Богуна. Потім здобув три вищі освіти – за спеціальностями "комп’ютерна інженерія", "фізична культура і спорт", "публічне управління та адміністрування". Два університети закінчив уже під час перебування на фронті.

Володимир став на захист Батьківщини одразу після початку повномасштабного вторгнення - спершу долучився до ДФТГ "Щит Василькова", а влітку 2022 року став розвідником у спецпідрозділі ГУР МО "Артан". Брав участь у боях під Бахмутом, Куп’янськом, рейдах у ворожий тил, брав у полон росіян. Двічі був поранений – у Бахмуті та Куп’янську.

"Камаз" мені врятував життя. На початку 2023-го у Бахмуті ми разом працювали на позиції - я був снайпером, він - коригувальником. Під час спостереження Володя побачив танк, який хотів по нас відпрацювати. Я тільки почув від нього "танчик", він мене відштовхнув і тоді - потужний "приліт", - розповідає військовослужбовець "Артану" побратим "Джура".

"Камаз" тоді отримав поранення, але після швидкої реабілітації повернувся до виконання бойових завдань.

Янгол спорту. У пам’ять про Героя України Володимира Яворського провели турнір з регбіЯнгол спорту. У пам’ять про Героя України Володимира Яворського провели турнір з регбі"Камаз" пройшов Бахмутський та Куп'янський напрямки (фото надане прес-службою спецпідрозділу ГУР "Артан")

"Назавжди у наших серцях"

"Останній раз ми бачились у Ботанічному саду. Про війну я нічого його не розпитував, лише сказав: "Якщо щось треба, ти мені сам скажеш". Я не повірив у смерть Володимира. І досі не вірю", - розповів тренер.

Загинув "Камаз" 30 травня 2024 року у Часовому Ярі на Донеччині від осколкового поранення під час евакуації пораненого побратима.

"30 травня у мене День народження, ми мали його святкувати разом, як завжди. У той день мені подзвонив брат, який займається кадрами у нашому підрозділі, і повідомив про загибель "Камаза". Це був дуже важкий момент для мене", - розповів однокласник і побратим "Лютий".

Янгол спорту. У пам’ять про Героя України Володимира Яворського провели турнір з регбіВолодимир "Камаз" Яворський загинув у віці 29 років (фото надане прес-службою спецпідрозділу ГУР "Артан")

Володимир "Камаз" Яворський - один з чотирьох воїнів спецпідрозділу ГУР "Артан", яким надали звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка". На момент загибелі йому було лише 29 років.

"Він не встиг одружитися, завести власних дітей. Але коли я його питала: "Вова, може вже досить воювати?" - відповідав: "У мене племінники, треба їх захищати", - розповіла для Книги пам’яті "Артану" мама Володимира Леся Іванівна.

Більше про життєвий, спортивний і бойовий шлях можна дізнатись із документального фільму-спогаду "І один в полі воїн. Герой України Володимир "Камаз" Яворський. Назавжди у наших серцях". Стрічку створила медіа-служба спецпідрозділу ГУР МО України "Артан".

Раніше ми розповідали про те, що у Києві до річниці створення спецпідрозділу Головного управління розвідки "Артан" відкрили мурал на Центральному автовокзалі. Його бійці-добровольці прославились зухвалими операціями: виходами в тил ворога, висадками у Криму, поверненням контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі й знищенням майже цілого полку росіян у Липцях.

Читайте також про те, як на початку вересня у різних містах України вшанували розвідників, які загинули на війні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Загибель героя Спортсмени
Новини
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії