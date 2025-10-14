Сколько спортсменов выехало за границу и не вернулось домой

Полтысячи спортсменов не вернулись

Национальная сборная команда Украины насчитывает около 10 тысяч человек - спортсменов и тренеров, которые имеют право выезжать на международные соревнования.

"За три с половиной года большой войны около 500 человек просрочили свое пребывание за рубежом. И это при том, что произошло десятки тысяч выездов и возвращений. Часть из тех, кто задержался, потом вернулись", - отметил Бедный.

Кто играет за границей

Часть украинских спортсменов официально выступает за иностранные клубы в ведущих международных лигах. Они имеют законное право выезжать, но продолжают играть за сборную Украины.

"Это нормальная мировая практика. Они поднимают украинский флаг на аренах по всему миру", - пояснил министр.

Погибшие спортсмены и добровольцы

Бедный напомнил, что более 600 украинских атлетов погибли, защищая Украину, а еще более 3 тысяч спортсменов с первых дней войны добровольно стали в ряды Вооруженных сил.

"Когда говорим о 500 тех, кто остался, не забывайте о тех, кто отдал жизнь. Это настоящие герои украинского спорта", - подчеркнул министр.

Атлеты как голос Украины в мире

Украинские спортсмены активно доносят правду о войне международному сообществу.

"Наши Александр Усик, Ольга Харлан, Элина Свитолина на каждой пресс-конференции говорят о войне, о преступлениях России. Это аудитория, к которой политики часто не имеют доступа. Они борются не только на аренах, но и в медиа-пространстве", - подчеркнул Бедный.