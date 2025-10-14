Скільки молоді виїхало за кордон під час війни: дані Мінмолодьспорту

В Україні немає критичного відтоку молоді за кордон, однак проблема зберігається - бізнес уже відчуває нестачу молодих працівників. За різними оцінками, після вторгнення з України виїхало близько 1,7 мільйона молоді.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр молоді та спорту Матвій Бідний .

Критичного відтоку немає, але проблема існує

За словами Бідного, статистика Державної прикордонної служби не свідчить про різке збільшення кількості виїздів молодих українців за кордон.

"Ми не бачимо критичного відтоку. Є сезонний фактор - восени починається навчання, активізуються бізнес-процеси. Хтось давно планував виїхати на навчання або стажування, щоб потім повернутись і реалізувати себе в Україні", - пояснив міністр.

Водночас він визнав, що бізнес уже сигналізує про брак молодих працівників у деяких сферах.

Студенти та спортсмени серед тих, хто виїжджає

Окрему частку тих, хто виїжджає, становлять спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях.

"Ми проаналізували виїзди спортсменів за два тижні серпня і вересня - і навіть минулого року, без жодних послаблень, кількість поїздок восени збільшилась утричі. Це природно, бо починається спортивний сезон", - зазначив Бідний.

1,7 мільйона молодих українців за кордоном

За різними оцінками, після початку повномасштабного вторгнення за межами України опинились близько 1,7 мільйона молодих людей. Значна частина виїхала на навчання і не може повертатися через обмеження на повторний виїзд.

Бідний вважає, що дозвіл для молоді 18-22 років перетинати кордон допоможе змінити ситуацію.

"Тепер вони можуть вільно повертатись, бачити, що в Україні є можливості: пільгове кредитування на житло, гранти на навчання, на власну справу. Це шанс показати, що тут можна жити й розвиватися", - підкреслив він.

В Україні можливостей більше, ніж за кордоном

Міністр наголошує, що молоді легше реалізувати себе саме вдома.

"За кордоном соціальні ролі давно усталені. Там українцям ніколи не дадуть таких можливостей для самореалізації, як тут. Ми кажемо: повертайтеся з новими знаннями, створюйте бізнеси, запускайте стартапи, розвивайте громади", - зазначив Бідний.

Як держава залучає молодь

При більшості міністерств нині діють молодіжні ради, а на платформі Easy зібрано інструменти для самореалізації:

вакансії від українського бізнесу;

можливості стажувань і волонтерства;

гранти на житло та власну справу.

"Молода людина має бачити, що тут - її країна, її мова, її земля. Саме вона має переваги тут, а не десь далеко", - підсумував міністр.