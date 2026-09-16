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Скільки сьогодні коштують 100 доларів: курс долара та євро в банках на 16 вересня

09:48 16.09.2026 Ср
3 хв
aimg Анастасія Мацепа
Скільки сьогодні коштують 100 доларів: курс долара та євро в банках на 16 вересня Фото: оновлено курс долара та євро в банках та обмінниках 16 вересня (Getty Images)
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Вранці 16 вересня курс долара та євро в Україні відрізняється залежно від банку та способу обміну. В обмінниках американську валюту продають у середньому по 44,84 грн, а євро – по 52,05 грн.

Які ціни встановили найбільші банки та скільки коштують 100 доларів сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 16 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,84 грн для продажу (-1 коп. до попереднього дня) та 44,73 грн для купівлі (без змін).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,05 грн (-5 коп.), а купують – по 51,84 грн (+1 коп.).

Скільки сьогодні коштують 100 доларів: курс долара та євро в банках на 16 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 грн (без змін), а купує по 44,25 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 44,84 грн (без змін), а купівлі – 44,40 грн (без змін).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,90 грн (без змін), а продати банку – по 50,90 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 52,08 грн (без змін), а купівлі – 51,26 грн (+5 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 грн (+5 коп.), а купує по 44,50 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 44,99 грн (+4 коп.), а купівлі – 44,50 грн (+5 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,95 грн (-4 коп.), а продати – по 51,40 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 52,10 грн (без змін), а купівлі – 51,35 грн (+5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (без змін), а купує по 44,40 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 44,80 грн (без змін), а купують по 44,50 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 52,00 грн (без змін), а продати банку – по 51,30 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а купує по 44,43 грн (без змін). Євро продають по 51,99 грн (без змін), а купують по 51,30 грн (без змін).

Скільки сьогодні коштують 100 доларів: курс долара та євро в банках на 16 вересня

Фото: курс валют у банках 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Якщо купувати долари, найнижчий курс продажу серед наведених банківських пропозицій сьогодні у ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн, ПриватБанк у відділеннях – 44,85 грн, «Мобільний Ощад» – 44,90 грн та Ощадбанк для карток – 44,99 грн.

Найвища ціна долара серед наведених пропозицій – у ПУМБ за готівковим курсом, 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс продажу серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,90 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн, ПУМБ – 52,00 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн та Ощадбанк для карток – 52,10 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують Ощадбанк через «Мобільний Ощад» та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,50 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,43 грн, ПУМБ за готівковим курсом та ПриватБанк для карток – по 44,40 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків – у ПриватБанку у відділеннях, 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через Ощадбанк у «Мобільному Ощаді» – 51,40 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,35 грн, ПУМБ та Monobank – по 51,30 грн, ПриватБанк для карток – 51,26 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 50,90 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні

  • ПУМБ (комерційний курс) – 4 480 грн.
  • Monobank – 4 483 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 4 484 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 4 485 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 4 490 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 4 499 грн.
  • ПУМБ (готівковий курс) – 4 500 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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