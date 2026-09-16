Сколько сегодня стоит 100 долларов: курс доллара и евро в банках на 16 сентября

Утром 16 сентября курс доллара и евро в Украине отличается в зависимости от банка и способа обмена. В обменниках американскую валюту продают в среднем по 44,84 грн., а евро – по 52,05 грн.

Какие цены установили крупнейшие банки и сколько стоят 100 долларов сегодня, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 16 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,84 грн для продажи (-1 коп. к предыдущему дню) и 44,73 грн для покупки (без изменений).

Евро в обменниках сегодня продают по 52,05 грн. (-5 коп.), а покупают – по 51,84 грн. (+1 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 16 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,85 грн (без изменений), а покупает по 44,25 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 44,84 грн (без изменений), а покупки – 44,40 грн (без изменений).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,90 грн (без изменений), а продать банку – по 50,90 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 52,08 грн (без изменений), а покупки – 51,26 грн (+5 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 грн (+5 коп.), а покупает по 44,50 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 44,99 грн (+4 коп.), а покупки – 44,50 грн (+5 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,95 грн (-4 коп.), а продать – по 51,40 грн (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 52,10 грн (без изменений), а покупки – 51,35 грн (+5 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,00 грн (без изменений), а покупает по 44,40 грн (без изменений). По коммерческому курсу доллар продают по 44,80 грн (без изменений), а покупают по 44,50 грн (без изменений).

Наличный евро в ПУМБ можно купить по 52,00 грн (без изменений), а продать банку – по 51,30 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (без изменений), а покупает по 44,43 грн (без изменений). Евро продают по 51,99 грн (без изменений), а покупают по 51,30 грн (без изменений).

Фото: курс валют в банках 16 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Если покупать доллары, самый низкий курс продаж среди приведенных банковских предложений сегодня у ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн.

Далее следуют Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн, ПриватБанк в отделениях – 44,85 грн, ''Мобильный Ощад'' – 44,90 грн и Ощадбанк для карт – 44,99 грн.

Самая высокая цена доллара среди приведенных предложений – в ПУМБ по наличному курсу, 45,00 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс продаж среди приведенных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,90 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн, ПУМБ – 52,00 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн и Ощадбанк для карт – 52,10 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,50 грн.

Далее следуют Monobank – 44,43 грн, ПУМБ по наличному курсу и ПриватБанк для карт – по 44,40 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди приведенных банков – в ПриватБанке в отделениях, 44,25 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' – 51,40 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,35 грн, ПУМБ и Monobank – по 51,30 грн, ПриватБанк для карт – 51,26 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 50,90 грн.

Сколько стоят 100 долларов в банках сегодня