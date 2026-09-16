Яким буде курс долара та зарплати у 2027 році: у бюджет заклали нові цифри

Кабмін вже подав до парламенту проєкт держбюджету на 2027 рік. Документ передбачає, що середні зарплати в країні зростуть до понад 34 тисяч гривень, водночас курс валют поступово змінюватиметься, а економіка продовжить функціонувати в умовах обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на сайті Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці до бюджету-2027, у проекті закладений середній курс долара на рівні 47,1 грн, а на кінець року - 48,3 грн.

Цей курс є розрахунковим і ніяким чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.

На 2026 рік в бюджеті був закладений курс на рівні 45,7 грн/дол. Відмітимо, за станом на сьогоднішній день офіційний курс НБУ становить 44,63 гривні за долар.

Головні підсумки 2026 року (база для прогнозу)

ВВП: Номінальний ВВП у 2026 році очікується на рівні 10,1 трильйона гривень (це на 204 млрд грн менше, ніж закладали під час підготовки бюджету). Зниження пов'язане зі слабшою економічною активністю через бойові дії, пошкодження енергетики та складні погодні умови на початку року.

Номінальний ВВП у 2026 році очікується на рівні 10,1 трильйона гривень (це на 204 млрд грн менше, ніж закладали під час підготовки бюджету). Зниження пов'язане зі слабшою економічною активністю через бойові дії, пошкодження енергетики та складні погодні умови на початку року. Інфляція: Середньорічна споживча інфляція оцінюється у 8% (замість 10,4% у бюджеті). У річному вимірі (грудень до грудня) різниця менша - 9,2% проти 9,9%.

Середньорічна споживча інфляція оцінюється у 8% (замість 10,4% у бюджеті). У річному вимірі (грудень до грудня) різниця менша - 9,2% проти 9,9%. Зарплати: Середньомісячна номінальна зарплата у 2026 році становитиме 30 088 грн , а зростання реальної зарплати підвищено до 7,4% (через нижчу інфляцію). Головний дефіцит кадрів спостерігається в оборонному виробництві, енергетиці, будівництві та транспорті.

Середньомісячна номінальна зарплата у 2026 році становитиме , а зростання реальної зарплати підвищено до 7,4% (через нижчу інфляцію). Головний дефіцит кадрів спостерігається в оборонному виробництві, енергетиці, будівництві та транспорті. Зовнішній сектор: Збільшується розрив між потребою в імпорті (енергоресурси, оборона, обладнання) та експортом, чия спроможність залежатиме від роботи чорноморських портів та логістики. Це зберігає залежність від міжнародного фінансування.

Прогноз для економіки України на 2027 рік

Економіка у 2027 році залишатиметься в режимі воєнної адаптації. Через руйнування потужностей, логістичні обмеження та дефіцит кадрів частина попиту покриватиметься імпортом.