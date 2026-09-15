ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар зріс, євро подешевшав: НБУ оновив курс і пояснив, як працює BankID

15:55 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар зріс, євро подешевшав: НБУ оновив курс і пояснив, як працює BankID Фото: Нацбанк оновив курс валют на 16 вересня (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 16 вересня. Долар зріс на 2 копійки, а євро знизився на 1 копійку.

Скільки коштують американська та європейська валюти за офіційним курсом НБУ та як можна приєднатися до системи BankID, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 16 вересня НБУ встановив курс долара на рівні 44,63 грн. Напередодні, 15 вересня, він становив 44,61 грн. Таким чином, американська валюта подорожчала на 2 копійки.

Офіційний курс євро сьогодні становить 51,51 грн. 15 вересня європейська валюта коштувала 51,52 грн. За добу курс знизився на 1 копійку.

Долар зріс, євро подешевшав: НБУ оновив курс і пояснив, як працює BankID

Фото: офіційний курс валют НБУ на 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Де сьогодні найдешевший долар: банки та обмінники оновили курс валют на 15 вересня

Як приєднатися до Системи BankID НБУ

Абонентами Системи BankID НБУ є абоненти-ідентифікатори – банки та небанківські надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунку – та абоненти-надавачі послуг, повідомляє НБУ.

Для приєднання до Системи BankID НБУ установі необхідно:

  • подати заяву про намір приєднання до системи та пакет необхідних документів;
  • отримати рішення Ради Системи BankID НБУ про дозвіл приєднання до системи;
  • укласти договір приєднання до системи;
  • відпрацювати взаємодію абонентських вузлів абонентів із центральним вузлом Системи BankID НБУ;
  • внести гарантійні внески для абонентів-надавачів послуг, які надають комерційні послуги;
  • підключитися до промислового середовища.

У НБУ зауважують, що абоненти-ідентифікатори та абоненти-надавачі послуг використовують Систему BankID на комерційних умовах. Це дає можливість абонентам-ідентифікаторам монетизувати передачу даних абонентам-надавачам послуг.

Оплата за ідентифікацію користувача стягується безпосередньо з абонента-надавача послуг.

Читайте також: Спокійний долар і мінливий євро: банкір дав прогноз курсу на наступний тиждень
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Зеленський: ще один перехоплювач реактивних "Шахедів" пройшов випробування
Зеленський: ще один перехоплювач реактивних "Шахедів" пройшов випробування
Аналітика
"Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа