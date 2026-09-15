Долар зріс, євро подешевшав: НБУ оновив курс і пояснив, як працює BankID

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 16 вересня. Долар зріс на 2 копійки, а євро знизився на 1 копійку.

Скільки коштують американська та європейська валюти за офіційним курсом НБУ та як можна приєднатися до системи BankID, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 16 вересня НБУ встановив курс долара на рівні 44,63 грн. Напередодні, 15 вересня, він становив 44,61 грн. Таким чином, американська валюта подорожчала на 2 копійки.

Офіційний курс євро сьогодні становить 51,51 грн. 15 вересня європейська валюта коштувала 51,52 грн. За добу курс знизився на 1 копійку.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Як приєднатися до Системи BankID НБУ

Абонентами Системи BankID НБУ є абоненти-ідентифікатори – банки та небанківські надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунку – та абоненти-надавачі послуг, повідомляє НБУ.

Для приєднання до Системи BankID НБУ установі необхідно:

подати заяву про намір приєднання до системи та пакет необхідних документів;

отримати рішення Ради Системи BankID НБУ про дозвіл приєднання до системи;

укласти договір приєднання до системи;

відпрацювати взаємодію абонентських вузлів абонентів із центральним вузлом Системи BankID НБУ;

внести гарантійні внески для абонентів-надавачів послуг, які надають комерційні послуги;

підключитися до промислового середовища.

У НБУ зауважують, що абоненти-ідентифікатори та абоненти-надавачі послуг використовують Систему BankID на комерційних умовах. Це дає можливість абонентам-ідентифікаторам монетизувати передачу даних абонентам-надавачам послуг.

Оплата за ідентифікацію користувача стягується безпосередньо з абонента-надавача послуг.