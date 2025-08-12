Скільки снарядів ЗСУ отримають до кінця року за чеською ініціативою: відповідь МЗС

Україна планує до кінця року отримати близько 1,8 млн артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.
"Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - зазначив глава МЗС.
Він також підкреслив, що боєприпаси, придбані за рахунок заморожених активів РФ – це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії. За його словами, Україна вітає продовження снарядної ініціативи і у майбутньому.
Нагадаємо, минулого року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.
Вже у червні 2024 року Чехія повідомила, що до України прибула перша партії артилерійських снарядів, закуплених за її ініціативою.
Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова розповіла, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів триває. За її даними, до кінця квітня в Україну буде доставлено 400 тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів.