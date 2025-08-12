Скільки снарядів ЗСУ отримають до кінця року за чеською ініціативою: відповідь МЗС

"Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - зазначив глава МЗС.

Він також підкреслив, що боєприпаси, придбані за рахунок заморожених активів РФ – це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії. За його словами, Україна вітає продовження снарядної ініціативи і у майбутньому.