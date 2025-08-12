Сколько снарядов ВСУ получат до конца года по чешской инициативе: ответ МИД

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов ВСУ

Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.

Уже в июне 2024 года Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских снарядов, закупленных по ее инициативе.

Также министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов продолжается. По ее данным, до конца апреля в Украину будет доставлено 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.