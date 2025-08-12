Скільки снарядів ЗСУ отримають до кінця року за чеською ініціативою: відповідь МЗС

Україна планує до кінця року отримати близько 1,8 млн артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

"Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - зазначив глава МЗС. Він також підкреслив, що боєприпаси, придбані за рахунок заморожених активів РФ – це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії. За його словами, Україна вітає продовження снарядної ініціативи і у майбутньому.