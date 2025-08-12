Сколько снарядов ВСУ получат до конца года по чешской инициативе: ответ МИД
Украина планирует до конца года получить около 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.
"Чехия осуществляет практические взносы в общую безопасность и оборону. В том числе благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - отметил глава МИД.
Он также подчеркнул, что боеприпасы, приобретенные за счет замороженных активов РФ - это пример решительных и смелых решений Чехии. По его словам, Украина приветствует продолжение снарядной инициативы и в будущем.
Чешская инициатива по поставкам боеприпасов ВСУ
Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.
Уже в июне 2024 года Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских снарядов, закупленных по ее инициативе.
Также министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов продолжается. По ее данным, до конца апреля в Украину будет доставлено 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.