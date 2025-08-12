ua en ru
Сколько снарядов ВСУ получат до конца года по чешской инициативе: ответ МИД

Вторник 12 августа 2025 14:11
Сколько снарядов ВСУ получат до конца года по чешской инициативе: ответ МИД Фото: ВСУ получат 1,8 млн снарядов до конца года (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина планирует до конца года получить около 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

"Чехия осуществляет практические взносы в общую безопасность и оборону. В том числе благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что боеприпасы, приобретенные за счет замороженных активов РФ - это пример решительных и смелых решений Чехии. По его словам, Украина приветствует продолжение снарядной инициативы и в будущем.

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов ВСУ

Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.

Уже в июне 2024 года Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских снарядов, закупленных по ее инициативе.

Также министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов продолжается. По ее данным, до конца апреля в Украину будет доставлено 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Андрей Сибига Чехия ВСУ
