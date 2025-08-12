Сколько снарядов ВСУ получат до конца года по чешской инициативе: ответ МИД

Украина планирует до конца года получить около 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

"Чехия осуществляет практические взносы в общую безопасность и оборону. В том числе благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - отметил глава МИД. Он также подчеркнул, что боеприпасы, приобретенные за счет замороженных активов РФ - это пример решительных и смелых решений Чехии. По его словам, Украина приветствует продолжение снарядной инициативы и в будущем.