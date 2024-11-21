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Скільки "шахедів" Росія виробляє на місяць: дані за листопад

Україна, Четвер 21 листопада 2024 09:48
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Скільки "шахедів" Росія виробляє на місяць: дані за листопад Фото: Росія виробляє 900 шахедів на місяць (колаж РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Росія за допомогою комплектуючих, переданих Іраном, планує зібрати близько 900 одиниць дронів-камікадзе на місяць. Це втричі більше, ніж минулорічні показники.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "До терору готові. Скільки Росія накопичила ракет та дронів для обстрілів енергетики".

Як зазначається в матеріалі, російсько-іранські "шахеди" є проблемою для України. З вересня агресор майже щоночі запускав десятки цих дронів-камікадзе по різних областях країни, щоби виснажувати та розвідувати нашу ППО.

За даними РБК-Україна, далеко не всі з запущених – це саме так звані "герані", вони йдуть в комбінації з іншими дальніми БПЛА, на кшталт "Гербера", для більшого залпу. Проте обсяги виробництва навіть самих "шахедів - гераней" дозволяє ворогу щоночі тероризувати Україну.

Атаки "шахедів"

За даними британської розвідки, Росія змогла наростити виробництво дронів-камікадзе та збільшила інтенсивність ударів по Україні.

Зокрема, 2000 дронів-камікадзе були запущені Росією проти України протягом жовтня 2024 року, що приблизно на 700 більше, ніж у вересні, і значно збільшується третій місяць поспіль.

Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні, стануть нормою, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Росія завдяки нарощенню виробництва та паузі в обстрілах має в арсеналі понад півтори тисячі ракет. Країна-агресор вже розпочала нову кампанію з ударів по українській енергетиці.

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