Скільки "шахедів" Росія виробляє на місяць: дані за листопад

Росія за допомогою комплектуючих, переданих Іраном, планує зібрати близько 900 одиниць дронів-камікадзе на місяць. Це втричі більше, ніж минулорічні показники.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " До терору готові. Скільки Росія накопичила ракет та дронів для обстрілів енергетики ".

Як зазначається в матеріалі, російсько-іранські "шахеди" є проблемою для України. З вересня агресор майже щоночі запускав десятки цих дронів-камікадзе по різних областях країни, щоби виснажувати та розвідувати нашу ППО.

За даними РБК-Україна, далеко не всі з запущених – це саме так звані "герані", вони йдуть в комбінації з іншими дальніми БПЛА, на кшталт "Гербера", для більшого залпу. Проте обсяги виробництва навіть самих "шахедів - гераней" дозволяє ворогу щоночі тероризувати Україну.

Атаки "шахедів"

За даними британської розвідки, Росія змогла наростити виробництво дронів-камікадзе та збільшила інтенсивність ударів по Україні.

Зокрема, 2000 дронів-камікадзе були запущені Росією проти України протягом жовтня 2024 року, що приблизно на 700 більше, ніж у вересні, і значно збільшується третій місяць поспіль.

Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні, стануть нормою, зазначають у Міноборони Британії.