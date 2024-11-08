Менше не буде: британська розвідка дала прогноз щодо нальотів "Шахедів" на Україну

Росія змогла наростити виробництво дронів-камікадзе та збільшила інтенсивність ударів по Україні. Найближчим часом цю проблему вирішити важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

Як зазначається, 2000 дронів-камікадзе були запущені Росією проти України протягом жовтня 2024 року, що приблизно на 700 більше, ніж у вересні, і значно збільшується третій місяць поспіль.

За даними британської розвідки, завдяки російським інвестиціям, що продовжуються, в ряд безпілотних літальних апаратів, диверсифікації поставок і розширенню стартових майданчиків, темпи ударів постійно зростають з середини 2024 року.

Протягом першого тижня листопада російські темпи нальотів залишалися високими та відповідали останнім тижням жовтня.

"Оскільки стартові майданчики досить прості і їх легко відновити у разі атак, якщо виробництво залишиться безперешкодним, основним обмежуючим фактором для операцій російських дронів-камікадзе, швидше за все, є людські ресурси щодо пускових потужностей. Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні стануть нормою", - зазначають у Міноборони Британії.

Масовані атаки

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників.

За ці місяці силам ППО вдалося збити 3063 ворожі дрони, а це - 71%. Ще 1052 (24%) було "локаційно втрачено" - тобто зникли з радарів, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або з інших причин.

Прямі влучення ворожих безпілотників становлять 5%. Також руйнування або пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною дронів.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія б'є дронами і накопичує ракети . За його словами, більшість приготувань РФ вже завершила для того, щоб мати можливість завдавати ударів саме зі стратегічної авіації, яких не було з 26 серпня.