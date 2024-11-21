Сколько "шахедов" Россия производит в месяц: данные за ноябрь

Россия с помощью комплектующих, переданных Ираном, планирует собрать около 900 единиц дронов-камикадзе в месяц. Это втрое больше, чем прошлогодние показатели.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " К террору готовы. Сколько Россия накопила ракет и дронов для обстрелов энергетики ".

Как отмечается в материале, российско-иранские "шахеды" являются проблемой для Украины. С сентября агрессор почти каждую ночь запускал десятки этих дронов-камикадзе по разным областям страны, чтобы истощать и разведывать нашу ПВО.

По данным РБК-Украина, далеко не все из запущенных – это именно так называемые "герани", они уходят в комбинации с другими дальними БПЛА, вроде "Гербера", для большего залпа. Однако объем производства даже самых "шахедов - гераней" позволяет врагу каждую ночь терроризировать Украину.

Атаки "шахедов"

По данным британской разведки, Россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине.

В частности, 2000 дронов-камикадзе были запущены Россией против Украины в течение октября 2024 года, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и значительно увеличивается третий месяц подряд.

По всей вероятности, высокие показатели, которые наблюдаются в сентябре и октябре, станут нормой, отмечают в Минобороны Британии.