Скільки сала можна їсти на день: це має знати кожен українець
Сало - один із символів української кухні, продукт, який з покоління в покоління вважався джерелом енергії, сили та навіть ліками проти застуди. Але в сучасному світі питання про те, скільки сала можна їсти без шкоди для здоров'я, стає дедалі актуальнішим.
РБК-Україна пояснює, яка кількість цього продукту є безпечною для організму та чому.
В чому користь сала?
За словами медиків, сало не варто виключати з раціону повністю, адже воно містить важливі для організму жири, зокрема арахідонову кислоту, яка бере участь у гормональному обміні, регулює імунну реакцію та навіть допомагає боротися із запаленнями. У салі також є вітаміни A, D, E, селен та антиоксиданти, що підтримують серце, печінку і шкіру.
Скільки сала оптимально їсти на день?
Оптимальна норма становить 20-30 грамів на день для дорослої людини. Це приблизно 1-2 тонкі скибочки. Такої кількості достатньо, щоб організм отримав користь без зайвого навантаження на печінку чи серцево-судинну систему.
Для людей з підвищеним рівнем холестерину або захворюваннями шлунка варто обмежити споживання до 10-15 грамів або узгодити раціон з лікарем.
Як правильно їсти сало?
Найкраще його вживати в сирому або солоному вигляді з чорним хлібом, часником, овочами.
Уникайте смаженого сала та ні в якому разі не смажте його на соняшниковій олії.
Їсти краще в першій половині дня, коли організм потребує більше енергії.
Найбільша помилка - це переїдання. 50-100 грамів сала щодня, особливо з хлібом та спиртним, можуть сприяти ожирінню, навантаженню на печінку та судини.
Але в помірних кількостях сало - це не ворог, а союзник здорового харчування.
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В матеріалі використані такі джерела: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Європейська асоціація з вивчення ожиріння (EASO), матеріали МОЗ України та національних настанов щодо харчування.
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