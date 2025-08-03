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Скільки сала можна їсти на день: це має знати кожен українець

Неділя 03 серпня 2025 11:45
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Скільки сала можна їсти на день: це має знати кожен українець Фото: Скільки сала можна їсти на день (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Сало - один із символів української кухні, продукт, який з покоління в покоління вважався джерелом енергії, сили та навіть ліками проти застуди. Але в сучасному світі питання про те, скільки сала можна їсти без шкоди для здоров'я, стає дедалі актуальнішим.

РБК-Україна пояснює, яка кількість цього продукту є безпечною для організму та чому.

В чому користь сала?

За словами медиків, сало не варто виключати з раціону повністю, адже воно містить важливі для організму жири, зокрема арахідонову кислоту, яка бере участь у гормональному обміні, регулює імунну реакцію та навіть допомагає боротися із запаленнями. У салі також є вітаміни A, D, E, селен та антиоксиданти, що підтримують серце, печінку і шкіру.

Скільки сала оптимально їсти на день?

Оптимальна норма становить 20-30 грамів на день для дорослої людини. Це приблизно 1-2 тонкі скибочки. Такої кількості достатньо, щоб організм отримав користь без зайвого навантаження на печінку чи серцево-судинну систему.

Для людей з підвищеним рівнем холестерину або захворюваннями шлунка варто обмежити споживання до 10-15 грамів або узгодити раціон з лікарем.

Як правильно їсти сало?

Найкраще його вживати в сирому або солоному вигляді з чорним хлібом, часником, овочами.

Уникайте смаженого сала та ні в якому разі не смажте його на соняшниковій олії.

Їсти краще в першій половині дня, коли організм потребує більше енергії.

Найбільша помилка - це переїдання. 50-100 грамів сала щодня, особливо з хлібом та спиртним, можуть сприяти ожирінню, навантаженню на печінку та судини.

Але в помірних кількостях сало - це не ворог, а союзник здорового харчування.

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В матеріалі використані такі джерела: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Європейська асоціація з вивчення ожиріння (EASO), матеріали МОЗ України та національних настанов щодо харчування.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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