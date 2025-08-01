Сало - не тільки жир. Названо користь, про яку мало хто здогадується

Сало - це справжній символ української кухні. Його можна смажити, солити, коптити, додавати до борщу чи їсти з хлібом і часником. Але мало хто знає, що цей продукт не просто смачний, а ще й корисний.

РБК-Україна розповідає про неочікувану користь цього продукту, про яку мало хто знає.

Харчовий жир не ворог, а союзник

Сало - джерело жирних кислот, які необхідні для нормальної роботи мозку, серця та гормональної системи. Воно містить арахідонову кислоту, яка бере участь у процесах регенерації клітин, покращує пам’ять і зміцнює імунітет.

Сало дає енергію

Сало - висококалорійний продукт, але в ньому немає вуглеводів. Це чудовий варіант для людей, які дотримуються низьковуглеводної або кето-дієти. Невеликий шматочок сала вранці може забезпечити заряд енергії на кілька годин без різкого підвищення рівня цукру в крові.

Сало захищає серце і судини

Несподівано, але факт: натуральне сало краще за маргарин та трансжири, які часто є у фабричній випічці. У складі сала є омега-3 і омега-6 жирні кислоти, які потрібні для здоров’я серцево-судинної системи. Головне, як у всьому - знати міру.

Сало підтримує імунітет

Сало містить селен, важливий мікроелемент для роботи щитоподібної залози та імунної системи. У багатьох українців спостерігається дефіцит селену, тож сало може частково заповнити цей пробіл.

Легше засвоюється, ніж м’ясо

Цікаво, що сало краще засвоюється, ніж смажене м’ясо чи ковбаси. Воно не перевантажує шлунок, особливо якщо вживати його в сирому або запеченому вигляді.

Як їсти сало правильно?

Найкраще споживати не більше 30 грамів на день, поєднуючи з хлібом з висівками, часником, квашеними овочами. Уникайте смаженого сала зі шкварками, бо воно втрачає частину корисних властивостей.

Сало - це не тільки калорійна закуска, а ще й цінний продукт із лікувальним потенціалом. І хоча воно не замінить овочі чи фрукти, у помірній кількості воно принесе більше користі, ніж шкоди.