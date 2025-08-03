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Сколько сала можно есть в день: это должен знать каждый украинец

Воскресенье 03 августа 2025 11:45
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Сколько сала можно есть в день: это должен знать каждый украинец Фото: Сколько сала можно есть в день (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Сало - один из символов украинской кухни, продукт, который из поколения в поколение считался источником энергии, силы и даже лекарством от простуды. Но в современном мире вопрос о том, сколько сала можно есть без вреда для здоровья, становится все более актуальным.

РБК-Украина объясняет, какое количество этого продукта является безопасным для организма и почему.

В чем польза сала?

По словам медиков, сало не стоит исключать из рациона полностью, ведь оно содержит важные для организма жиры, в частности арахидоновую кислоту, которая участвует в гормональном обмене, регулирует иммунную реакцию и даже помогает бороться с воспалениями. В сале также есть витамины A, D, E, селен и антиоксиданты, поддерживающие сердце, печень и кожу.

Сколько сала оптимально есть в день?

Оптимальная норма составляет 20-30 граммов в день для взрослого человека. Это примерно 1-2 тонких ломтика. Такого количества достаточно, чтобы организм получил пользу без лишней нагрузки на печень или сердечно-сосудистую систему.

Для людей с повышенным уровнем холестерина или заболеваниями желудка стоит ограничить потребление до 10-15 граммов или согласовать рацион с врачом.

Как правильно есть сало?

Лучше всего его употреблять в сыром или соленом виде с черным хлебом, чесноком, овощами.

Избегайте жареного сала и ни в коем случае не жарьте его на подсолнечном масле.

Есть лучше в первой половине дня, когда организм нуждается в большем количестве энергии.

Самая большая ошибка - это переедание. 50-100 граммов сала ежедневно, особенно с хлебом и спиртным, могут способствовать ожирению, нагрузке на печень и сосуды.

Но в умеренных количествах сало - это не враг, а союзник здорового питания.

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В материале использованы следующие источники: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейская ассоциация по изучению ожирения (EASO), материалы МОЗ Украины и национальных руководств по питанию.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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