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Скільки російських військових зараз тренується в Білорусі: відповідь прикордонників

Ілюстративне фото: стало відомо, скільки військових РФ зараз тренуються в Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На полігонах Білорусі зараз проходять підготовку понад чотири тисячі російських військових. Ударного угруповання на кордоні з Україною поки що не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"На території Білорусі продовжують перебувати російські військові. За нашими даними, це трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців, і ці дані дещо нижчі за ті, що були раніше, адже фактично російська армія зараз використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів, постійно відбувається ротація", - розповів Демченко.

За його словами, після підготовки солдатів їх відправляють назад в Росію. При цьому у прикордонній зоні не спостерігається активність ворожої техніки та солдатів.

"На щастя, на території Білорусі на даний момент немає того ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення на територію України", - зазначив Демченко.

Спікер додав, що незважаючи на таку ситуацію, Україна продовжує зміцнювати кордони не лише з Росією, а і з Білоруссю.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести ядерні ракети.

Також ми писали, що диктатор Олександр Лукашенко полетить до свого російського колеги Володимира Путіна в середу, 5 квітня.

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