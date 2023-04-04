Скільки російських військових зараз тренується в Білорусі: відповідь прикордонників

"На території Білорусі продовжують перебувати російські військові. За нашими даними, це трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців, і ці дані дещо нижчі за ті, що були раніше, адже фактично російська армія зараз використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів, постійно відбувається ротація", - розповів Демченко.

За його словами, після підготовки солдатів їх відправляють назад в Росію. При цьому у прикордонній зоні не спостерігається активність ворожої техніки та солдатів.

"На щастя, на території Білорусі на даний момент немає того ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення на територію України", - зазначив Демченко.

Спікер додав, що незважаючи на таку ситуацію, Україна продовжує зміцнювати кордони не лише з Росією, а і з Білоруссю.