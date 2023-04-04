ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лукашенко завтра полетить до Путіна: обговорять "широкий спектр білорусько-російських відносин"

Новость на русском →
Вівторок 04 квітня 2023 17:10
Лукашенко завтра полетить до Путіна: обговорять "широкий спектр білорусько-російських відносин" Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня знову відвідає Москву та зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу білоруського диктатора.

Як повідомляється, у Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави, учасники якої розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм.

Окрім того, 5 квітня Лукашенко та Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній два диктатори обговорять: "широкий спектр питань білорусько-російських відносин, поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей, міжнародну обстановку, та вживані заходи щодо забезпечення безпеки".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Росію для зустрічі із диктатором Володимиром Путіним 6 квітня, після того, як відвідав Китай та Іран.

Також раніше ми писали, що Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Лукашенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Російська Федерація Білорусь
NEWS
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну