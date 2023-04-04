Сколько российских военных сейчас тренируется в Беларуси: ответ пограничников

"На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть более четырех тысяч военнослужащих, и эти данные несколько ниже тех, что были раньше, ведь фактически российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, постоянно происходит ротация", - рассказал Демченко.

По его словам, после подготовки солдат их отправляют обратно в Россию. При этом в пограничной зоне не наблюдается активность вражеской техники и солдат.

"К счастью, на территории Беларуси на данный момент нет той ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины", - отметил Демченко.

Спикер добавил, что несмотря на такую ситуацию, Украина продолжает укреплять границы не только с Россией, но и с Беларусью.