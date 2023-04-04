RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько российских военных сейчас тренируется в Беларуси: ответ пограничников

Иллюстративное фото: стало известно, сколько военных РФ сейчас тренируются в Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На полигонах Беларуси сейчас проходят подготовку более четырех тысяч российских военных. Ударной группировки на границе с Украиной пока не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть более четырех тысяч военнослужащих, и эти данные несколько ниже тех, что были раньше, ведь фактически российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, постоянно происходит ротация", - рассказал Демченко.

По его словам, после подготовки солдат их отправляют обратно в Россию. При этом в пограничной зоне не наблюдается активность вражеской техники и солдат.

"К счастью, на территории Беларуси на данный момент нет той ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины", - отметил Демченко.

Спикер добавил, что несмотря на такую ситуацию, Украина продолжает укреплять границы не только с Россией, но и с Беларусью.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передала Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты.

Также мы писали, что диктатор Александр Лукашенко полетит к своему российскому коллеге Владимиру Путину в среду, 5 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьприкордонникиВойска РФВойна России против Украины