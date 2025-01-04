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Скільки російських "Шахедів" залетіли до Білорусі за рік: дані "Гаюн"

Фото: (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У повітряний простір Білорусі протягом 2024 року залетіли майже чотири сотні російських дронів-камікадзе типу "Шахед", які країна-агресор застосовувала для атак по Україні. На листопад та грудень припала найбільша кількість таких проникнень на білоруську територію.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Загалом, за інформацією групи, у 2024 році було зафіксовано 395 заходів російських безпілотників до Білорусі, а залітали вони як з території України, так і з РФ.

З цієї кількості дронів 5 одиниць були ідентифіковані як розвідувальні.

"За рік підтверджено 10 випадків збиття чи падіння "Шахедів" у Білорусі та Латвії, а також 1 випадок руйнування будівлі внаслідок падіння БПЛА", - передає "Гаюн".

В останній місяць року до Білорусі залетіли щонайменше 145 російських "Шахедів", які заходили у повітряний простір цієї країни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 та 31 грудня.

Також вказується, що у грудні 36 дронів повернулися з Білорусі до України та РФ, і ще 109 - зникли.

Що стосується даних загалом за 2024 рік, то "Гаюн" наводить такі цифри:

  • у липні до Білорусі залетіли 9 російських безпілотників,
  • у серпень - 12 БПЛА,
  • у вересні - 29 БПЛА,
  • у жовтні - 49 БПЛА,
  • у листопаді - 151 БПЛА,
  • у грудні - 145 БПЛА.

Із загальної кількості у 395 безпілотників, що минулого року залітали до Білорусі, 196 повернулися до України та Росії, ще 189 - зникли, й ще 10 були збиті або впали в Білорусі та Латвії.

Раніше повідомлялося, що "Шахед", який вночі 22 грудня атакував Україну, пролетів 170 км через Білорусь.

Додамо, за даними моніторингової групи "Гаюн", 3 листопада "Шахеди" залетіли у Білорусь під час перебування в небі вертольота з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

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