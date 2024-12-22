"Шахед", який вночі атакував Україну, пролетів 170 км через Білорусь, - "Гаюн"

Російські дрони шість разів за останні 24 години перетинали кордон Білорусі. Один з них пройшов більш як 170 км вглиб країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

За даними моніторингової групи, протягом останньої доби зафіксовано щонайменше 6 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України.

Перший захід був о 14:23, коли один дрон залетів на Комарин і далі вийшов на Прип'ять. Подальші заходи зафіксовано о:

15:05,

20:58,

01:03 (2х),

07:31.

Водночас, за даними моніторингової групи, "Шахед", який залетів о 15:05 через Асаревичі, пролетів півднем Білорусі більше ніж 170 км і вийшов назад в Україну в районі Милошевичів (Лельчицький р-н).

Ще один дрон, який зайшов о 20:58 через Комарин, також пішов на захід по кордону, курсом на Єльськ, де зник з моменту останньої фіксації о 21:30.