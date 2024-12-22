ua en ru
Нд, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Шахед", який вночі атакував Україну, пролетів 170 км через Білорусь, - "Гаюн"

Україна, Неділя 22 грудня 2024 16:08
UA EN RU
"Шахед", який вночі атакував Україну, пролетів 170 км через Білорусь, - "Гаюн" Фото: під час атаки дронів на Україну шість дронів зайшли в Білорусь (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські дрони шість разів за останні 24 години перетинали кордон Білорусі. Один з них пройшов більш як 170 км вглиб країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, протягом останньої доби зафіксовано щонайменше 6 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України.

&quot;Шахед&quot;, який вночі атакував Україну, пролетів 170 км через Білорусь, - &quot;Гаюн&quot;

Перший захід був о 14:23, коли один дрон залетів на Комарин і далі вийшов на Прип'ять. Подальші заходи зафіксовано о:

  • 15:05,
  • 20:58,
  • 01:03 (2х),
  • 07:31.

Водночас, за даними моніторингової групи, "Шахед", який залетів о 15:05 через Асаревичі, пролетів півднем Білорусі більше ніж 170 км і вийшов назад в Україну в районі Милошевичів (Лельчицький р-н).

Ще один дрон, який зайшов о 20:58 через Комарин, також пішов на захід по кордону, курсом на Єльськ, де зник з моменту останньої фіксації о 21:30.

Комбінована атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 22 грудня російські військові завдали комбінованої атаки по Україні. Для цього ворог задіяв балістику та понад 100 дронів. РБК-Україна повідомляло, як відпрацювала протиповітряна оборона по ворожих цілях.

Зауважимо, що внаслідок російського удару у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки.

Зокрема, уламки дрону впали на багатоповерхівку у Броварах. Там почалась пожежа. Крім того, у Чернігівській області через падіння уламків "Шахеда" пошкоджено адмінбудівлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Війна Росії проти України
NEWS
"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік
"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік
DAILY
"Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії