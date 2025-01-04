Сколько российских "Шахедов" залетели в Беларусь за год: данные "Гаюн"

В целом, по информации группы, в 2024 году было зафиксировано 395 заходов российских беспилотников в Беларусь, а залетали они как с территории Украины, так и из РФ.

Из этого количества дронов 5 единиц были идентифицированы как разведывательные.

"За год подтверждено 10 случаев сбития или падения "Шахедов" в Беларуси и Латвии, а также 1 случай разрушения здания в результате падения БПЛА", - передает "Гаюн".

В последний месяц года в Беларусь залетели по меньшей мере 145 российских "Шахедов", которые заходили в воздушное пространство этой страны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 и 31 декабря.

Также указывается, что в декабре 36 дронов вернулись из Беларуси в Украину и РФ, и еще 109 - пропали.

Что касается данных в целом за 2024 год, то "Гаюн" приводит следующие цифры:

в июле в Беларусь залетели 9 российских беспилотников,

в августе - 12 БПЛА,

в сентябре - 29 БПЛА,

в октябре - 49 БПЛА,

в ноябре - 151 БПЛА,

в декабре - 145 БПЛА.

Из общего количества в 395 беспилотников, которые в прошлом году залетали в Беларусь, 196 вернулись в Украину и Россию, еще 189 - пропали, и еще 10 были сбиты или упали в Беларуси и Латвии.