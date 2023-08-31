ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Один прийшов сам. Нацгвардійці на сході взяли в полон кількох росіян

Четвер 31 серпня 2023 18:36
UA EN RU
Один прийшов сам. Нацгвардійці на сході взяли в полон кількох росіян Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Воїни Національної гвардії України взяли в полон трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один з росіян самостійно прийшов після отримання поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

"На одну із позицій 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука вийшов та добровільно здався у полон поранений військовослужбовець противника. Йому була надана медична допомога та проведено евакуацію", - пише пресслужба.

Зокрема ще двох росіян було взято в полон в районі Серебрянського лісництва після безуспішних наступальних дій з боку ворога.

Як зазначає міністерство, підрозділи Національної гвардії продовжують завдавати ворогу численних втрат й позбавляти російську армію наступального потенціалу.

Втрати Росії у війні

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 263 020 одиниць особового складу. Лише за минулу добу наші воїни "відмінусували" ще близько 610 росіян.

"Хочу жити"

В Україні діє проєкт "Хочу жити" для росіян, які бажають здатись в полон. Для отримання додаткової інформації їхнім рідним чи близьким необхідно зателефонувати за номерами:

  • з території Росії - +380956886888; +380936886888 та +380976886688;
  • з території України - 688 (тільки з українських номерів) та +380443508917.

Також працюють гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, а також чат-бот.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Міністерство внутрішніх справ України Російська Федерація
NEWS
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони