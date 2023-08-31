Один прийшов сам. Нацгвардійці на сході взяли в полон кількох росіян
Воїни Національної гвардії України взяли в полон трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один з росіян самостійно прийшов після отримання поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
"На одну із позицій 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука вийшов та добровільно здався у полон поранений військовослужбовець противника. Йому була надана медична допомога та проведено евакуацію", - пише пресслужба.
Зокрема ще двох росіян було взято в полон в районі Серебрянського лісництва після безуспішних наступальних дій з боку ворога.
Як зазначає міністерство, підрозділи Національної гвардії продовжують завдавати ворогу численних втрат й позбавляти російську армію наступального потенціалу.
Втрати Росії у війні
З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 263 020 одиниць особового складу. Лише за минулу добу наші воїни "відмінусували" ще близько 610 росіян.
"Хочу жити"
В Україні діє проєкт "Хочу жити" для росіян, які бажають здатись в полон. Для отримання додаткової інформації їхнім рідним чи близьким необхідно зателефонувати за номерами:
- з території Росії - +380956886888; +380936886888 та +380976886688;
- з території України - 688 (тільки з українських номерів) та +380443508917.
Також працюють гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, а також чат-бот.
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