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Прикордонники знищили групу росіян під Лиманом, двох вдалося взяти в полон

Донецька область, Вівторок 05 вересня 2023 19:28
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Прикордонники знищили групу росіян під Лиманом, двох вдалося взяти в полон Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знищили групу росіян на Лиманському напрямку в Донецькій області. Двох окупантів вдалося взяти в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Двоє "заблукавших" росіян поповнили обмінний фонд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході проведення штурмових дій на Лиманському напрямку бійці "Сталевого кордону" знищили групу окупантів, а двох військовослужбовців РФ взяли у полон.

"Один з них, зі слів, бере участь у бойових діях близько тижня, інший - 2 дні. От і навоювалися!", - додали у ДПСУ.

Українські бійці регулярно беруть у полон окупантів

Нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Також воїни Національної гвардії України взяли в полон трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один з росіян самостійно прийшов після отримання поранення.

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