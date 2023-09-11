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Прикордонники атакували ворожі позиції під Куп'янськом: двох росіян узяли в полон (відео)

Куп'янський район, Понеділок 11 вересня 2023 16:32
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Прикордонники атакували ворожі позиції під Куп'янськом: двох росіян узяли в полон (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Штурмова група "Сталевий кордон" атакувала позиції росіян під Куп'янськом і взяла в полон двох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Двоє полонених та двоє "200-х" росіян - результат штурму прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення розвідки на Куп’янському напрямку бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" виявили спостережний пункт ворога.

"Під час штурму прикордонники знищили двох окупантів, ще двох взяли в полон", - додали у ДПСУ.

Українські бійці регулярно беруть у полон окупантів

Нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Також воїни Національної гвардії України взяли в полон трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один з росіян самостійно прийшов після отримання поранення.

Сили оборони України знищили групу росіян на Лиманському напрямку в Донецькій області. Двох окупантів вдалося взяти в полон.

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