Прикордонники атакували ворожі позиції під Куп'янськом: двох росіян узяли в полон (відео)

Штурмова група "Сталевий кордон" атакувала позиції росіян під Куп'янськом і взяла в полон двох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Двоє полонених та двоє "200-х" росіян - результат штурму прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення розвідки на Куп’янському напрямку бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" виявили спостережний пункт ворога.

"Під час штурму прикордонники знищили двох окупантів, ще двох взяли в полон", - додали у ДПСУ.

Українські бійці регулярно беруть у полон окупантів

Нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Також воїни Національної гвардії України взяли в полон трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один з росіян самостійно прийшов після отримання поранення.

Сили оборони України знищили групу росіян на Лиманському напрямку в Донецькій області. Двох окупантів вдалося взяти в полон.