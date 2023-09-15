Сколько россиян ежедневно попадают в украинский плен: ответ ГУР

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Последние успешные действия украинских сил безопасности и обороны действительно позволяют активно пополнять обменный фонд, речь идет ежедневно о десятках россиян, которые попадают в украинский плен – как захваченные, так и те, кто сдается добровольно", - заявил Юсов.

По его словам, ценность человеческой жизни в Украине и в РФ разная, однако пополнение обменного фонда "влияет на результаты и возвращение украинских защитников домой".

В то же время он подчеркнул, что для российских военнослужащих действует программа "Хочу жить", обращений к которой стало больше после проведения операции по сдаче российским пилотом вертолета Ми-8. Так, если до обнародования результатов операции в день поступало 70-100 заявок, то после – 170 и более.

"1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", - отметил Юсов.

Украинские бойцы часто берут в плен оккупантов

Недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Также воины Национальной гвардии Украины взяли в плен трех оккупантов на Бахмутском направлении. Один из россиян самостоятельно пришел после получения ранения.

Силы обороны Украины уничтожили группу россиян в Лиманском направлении в Донецкой области. Двух оккупантов удалось взять в плен.

Кроме того, штурмовая группа "Стальной кордон" атаковала позиции россиян под Купянском и взяла в плен двух оккупантов.