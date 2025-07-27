Скільки років життя додає здорове харчування та спорт: відповідь вас здивує

Навіть поверх, на якому живе людина, може асоціюватися з тривалістю життя. А зміна харчування після 40 років може додати до 10 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук і генетик-геронтолог Олександр Коляда.

Що найбільше впливає на тривалість життя

За словами Коляди, є серія досліджень, які показали: навіть поверх, на якому живе людина, може бути пов'язаний із тривалістю життя.

Чому так - остаточно незрозуміло.

"Можна подискутувати, чи це кращий краєвид, чи це заможніші люди, чи вони отримують фізичне навантаження через те, що ходять по сходах, якщо не користуються ліфтом тощо", - припускає вчений.

Їжа, сон і довголіття

"Треба розкласти наше життя на всі його частини й подивитися, чи впливає кожен з них", - каже Коляда.

Насправді впливає будь-яка наша дія та звичка: і сон, і харчування, і фізична активність.

"Рекомендація ВООЗ споживати 450 грамів овочів на день збігається з тими даними, які ми отримуємо в геронтології. Люди, які споживають саме таку кількість овочів, живуть довше", - наводить приклад вчений.

Скільки років додає здоровий спосіб життя

"Є прям дані, які показують, наскільки вдається подовжити свої роки, якщо перейти на здоровий спосіб життя", - каже Коляда.

Ось приклади, які наводить вчений:

харчування - до 10 років додаткового життя, якщо змінити раціон у 40 років

фізична активність - 6-8 років, якщо почати тренуватися за стандартними рекомендаціями (150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності на тиждень)

відмова від куріння - 8-16 років, якщо кинути палити у 40

"Єдине питання, що вони між собою не сумуються. Тобто навряд чи це буде 16+10+8, але щось посередині ми точно отримаємо", - підсумовує Коляда.