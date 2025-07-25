Вона - приклад ідеального тіла: Квіткова поділилась секретами своїх тренувань

Українська блогерка Даша Квіткова, яка регулярно займається спортом та вражає своїм підтягнутись виглядом, розповіла, що допомагає їй не втрачати мотивацію. За словами інфлюенсерки, у спорті важливо дисципліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю блогерки в " Терапія Красою " на YouTube.

Як тренується блогерка

За словами Квіткової, вона з дитинства професійно займалась гімнастикою, народними і спортивними танцями - щодня по 5-6 годин. Потім все це "кинула".

Крім того, колись вона не могла без задишки піднятися навіть на другий поверх. До тренувань повернулася після народження сина.

"Зараз хочу повернути стабільні 5-6 тренувань на тиждень. Не тому, що мені не подобається тіло, а тому, що подобається відчуття сили і витривалості", - пояснила вона.

Даша розповіла, що доволі дисциплінована, але дещо лінива, тому їй легше тренуватись із тренером, але спортивного болю не лякається.

"Я качаю кожного дня прес, і мені періодично боляче. Але саме так ми вибудовуємо форми, які нам подобаються", - сказала знаменитість.

Попри активність, Квіткова дозволяє собі морозиво на ніч, домашні страви на свята і навіть пропустити тренування.

"Їжа - це просто їжа, вона не розв'язує наші проблеми і не має бути покаранням. Я проти тотальних заборон, які лише провокують зворотну реакцію", - розповіла блогерка.

Даша Квіткова у спортзалі (фото: instagram.com/kvittkova)

Що її мотивує

Інфлюенсерка пояснила, що дисципліна ніколи не виникає сама по собі - спершу зʼявляється натхнення або мотивація.

Дієвий лайфхак від зірки - закохатись, але тут мова не про відносини. Наприклад, коли ви бачите красиву людину в залі, яка вам подобається - це вже стимул змінюватись та ставити краще.

Даша підкреслює: неважливо, що саме надихає - головне, щоб це спрацювало. А з часом початковий імпульс трансформується у звичку, і тоді вже працює дисципліна.

Важливо розуміти, що спорт може бути дуже різним, а саме заняття з тенісу, плавання чи катання на ковзанах. Тому головне не конкретний вид активності, а регулярний рух.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)