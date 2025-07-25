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Не всі салати корисні для здоров'я: ось як правильно їх готувати

П'ятниця 25 липня 2025 14:08
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Не всі салати корисні для здоров'я: ось як правильно їх готувати Дієтолог розповіла, як зробити салат корисним для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Салат - не завжди синонім здорової їжі. Часто за зеленими листочками ховаються калорійні соуси, надмір солі або недостатньо білка.

РБК-Україна повідомляє, що варто додати у салат, щоб зробити його корисним для організму.

Як зробити салат корисним

За словами дієтолога Соломії Наум, салат - це не тільки про листя, але й варто знати, як зробити його корисним.

Як виявилось, корисний салат має складатись з клітковини, білків та жирів. Також варто додати якийсь білковий продукт, це може бути яйце, тунець або риба, креветки, сир фета.

Свіжі овочі додають клітковину, антиоксиданти та мікроелементи:

  • огірки
  • помідори
  • перець (червоний, жовтий)
  • морква
  • буряк (сирий або запечений)
  • броколі (злегка відварене або сире)

Обов'язково необхідно додати корисні жири, це може бути оливкова олія, насіння або авокадо.

Замість майонезу чи магазинних соусів краще обирати:

  • оливкову олію + лимонний сік
  • йогурт натуральний + гірчиця + часник
  • бальзамічний оцет
  • тахіні (кунжутна паста)

Чого не варто додавати у салати

Оброблені та смажені м’ясні інгредієнти

Бекон, солоні м’ясні снеки або салямі - дуже калорійні, багаті на насичені жири та сіль.

Тоді як обсмажене куряче філе, паніровані креветки та хрусткі курячі шматочки додають багато жирів і зайвих калорій, краще обирати варене чи запечене м’ясо або птицю.

Хрусткі "десертні" добавки

Крутони, хрусткі грінки з білого хліба - це лише джерело порожніх калорій, натрію й жирів, без істотної користі. Тому не варто їх вживати.

Сир у надмірі

Тверді та м’які сири (чеддер, фета, блакитний) - можуть забезпечити білок і кальцій, але надлишок насичених жирів збільшує калорійність салату.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Соломії Наум, сайти Very well fit та Step to health.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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