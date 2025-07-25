Не всі салати корисні для здоров'я: ось як правильно їх готувати
Салат - не завжди синонім здорової їжі. Часто за зеленими листочками ховаються калорійні соуси, надмір солі або недостатньо білка.
РБК-Україна повідомляє, що варто додати у салат, щоб зробити його корисним для організму.
Як зробити салат корисним
За словами дієтолога Соломії Наум, салат - це не тільки про листя, але й варто знати, як зробити його корисним.
Як виявилось, корисний салат має складатись з клітковини, білків та жирів. Також варто додати якийсь білковий продукт, це може бути яйце, тунець або риба, креветки, сир фета.
Свіжі овочі додають клітковину, антиоксиданти та мікроелементи:
- огірки
- помідори
- перець (червоний, жовтий)
- морква
- буряк (сирий або запечений)
- броколі (злегка відварене або сире)
Обов'язково необхідно додати корисні жири, це може бути оливкова олія, насіння або авокадо.
Замість майонезу чи магазинних соусів краще обирати:
- оливкову олію + лимонний сік
- йогурт натуральний + гірчиця + часник
- бальзамічний оцет
- тахіні (кунжутна паста)
Чого не варто додавати у салати
Оброблені та смажені м’ясні інгредієнти
Бекон, солоні м’ясні снеки або салямі - дуже калорійні, багаті на насичені жири та сіль.
Тоді як обсмажене куряче філе, паніровані креветки та хрусткі курячі шматочки додають багато жирів і зайвих калорій, краще обирати варене чи запечене м’ясо або птицю.
Хрусткі "десертні" добавки
Крутони, хрусткі грінки з білого хліба - це лише джерело порожніх калорій, натрію й жирів, без істотної користі. Тому не варто їх вживати.
Сир у надмірі
Тверді та м’які сири (чеддер, фета, блакитний) - можуть забезпечити білок і кальцій, але надлишок насичених жирів збільшує калорійність салату.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Соломії Наум, сайти Very well fit та Step to health.
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