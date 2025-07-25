Не всі салати корисні для здоров'я: ось як правильно їх готувати

Салат - не завжди синонім здорової їжі. Часто за зеленими листочками ховаються калорійні соуси, надмір солі або недостатньо білка.

РБК-Україна повідомляє, що варто додати у салат, щоб зробити його корисним для організму.

Як зробити салат корисним

За словами дієтолога Соломії Наум, салат - це не тільки про листя, але й варто знати, як зробити його корисним.

Як виявилось, корисний салат має складатись з клітковини, білків та жирів. Також варто додати якийсь білковий продукт, це може бути яйце, тунець або риба, креветки, сир фета.

Свіжі овочі додають клітковину, антиоксиданти та мікроелементи:

огірки

помідори

перець (червоний, жовтий)

морква

буряк (сирий або запечений)

броколі (злегка відварене або сире)

Обов'язково необхідно додати корисні жири, це може бути оливкова олія, насіння або авокадо.

Замість майонезу чи магазинних соусів краще обирати:

оливкову олію + лимонний сік

йогурт натуральний + гірчиця + часник

бальзамічний оцет

тахіні (кунжутна паста)

Чого не варто додавати у салати

Оброблені та смажені м’ясні інгредієнти

Бекон, солоні м’ясні снеки або салямі - дуже калорійні, багаті на насичені жири та сіль.

Тоді як обсмажене куряче філе, паніровані креветки та хрусткі курячі шматочки додають багато жирів і зайвих калорій, краще обирати варене чи запечене м’ясо або птицю.

Хрусткі "десертні" добавки

Крутони, хрусткі грінки з білого хліба - це лише джерело порожніх калорій, натрію й жирів, без істотної користі. Тому не варто їх вживати.

Сир у надмірі

Тверді та м’які сири (чеддер, фета, блакитний) - можуть забезпечити білок і кальцій, але надлишок насичених жирів збільшує калорійність салату.