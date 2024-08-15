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Скільки ракетоносіїв у Чорному морі та який залп "Калібрів": зведення ВМС

Четвер 15 серпня 2024 07:30
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Скільки ракетоносіїв у Чорному морі та який залп "Калібрів": зведення ВМС Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 серпня, в Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" з можливістю залпу до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ у Telegram.

При цьому, станом на 06:00, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Також російських суден немає й у Середземному морі, хоча до цього, зазвичай, військові фіксували два кораблів, один з яких був носієм "Калібрів".

Як зазначають у ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 11 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Водночас РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), що ставить під загрозу безпеку судноплавства в регіоні.

Скільки ракетоносіїв у Чорному морі та який залп &quot;Калібрів&quot;: зведення ВМС

Нагадаємо, що 2 серпня Збройні сили України завдали удару по підводному човну РФ "Ростов-на-Дону". Внаслідок атаки судно затонуло в тимчасово окупованому Севастополі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, підводні човни Чорноморського флоту РФ здебільшого перебувають на чергування у східній частині Чорного моря.

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