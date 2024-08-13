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У ВМС пояснили, чому в Азовському морі немає російських підводних човнів

Вівторок 13 серпня 2024 19:50
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У ВМС пояснили, чому в Азовському морі немає російських підводних човнів Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Російські підводні човни не можуть перебувати в Азовському морі через недостатню глибину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Ймовірніше за все, підводні човни (Чорноморського флоту РФ - ред.) здебільшого знаходяться на чергуванні у східній частині Чорного моря. Що стосується Азовського моря, там їхнє перебування фактично неможливе через малу глибину. Там вони лише можуть знаходитись у надводному положенні й досить обмеженими коридорами", - розповів Плетенчук.

За його словами, у північній частині Чорного моря підводні човни теж не можуть перебувати через брак глибини для їхнього повноцінного застосування. Коли РФ випускає їх у море, вони, найімовірніше, розташовуватимуться у східній частині.

"Надводними кораблями вони не ризикують проходити, вони знаходяться у пункті базування "Новоросійськ" здебільшого, а присутність у морі представлена саме підводним човном. Зазвичай це одна одиниця. Коли ви бачите дві, у більшості випадків, це ротація", - пояснив речник ВМС.

Водночас Плетенчук зазначив, що загроза з моря присутня постійно. Також в повітрі над Чорним морем цілодобово присутня російська авіація.

"Ми постійно фіксуємо присутність одного ракетоносія, який здебільшого перебуває на бойовому чергуванні й не бере участі в застосуванні. Що стосується повітряних атак, вже протягом тривалого часу ці повітряні атаки зазвичай відбиваються", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у ВМС України повідомляли, що у Чорному морі помічено один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" з можливістю залпу до чотирьох ракет.

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